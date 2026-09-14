"Nie możemy". Stanowcze słowa Nawrockiego

Głowa państwa polskiego spotkała się w poniedziałek z przedsiębiorcami z regionu Trójmorza. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Polska. Siła Trójmorza w G20".

Prezydent: Dzika prywatyzacja i brak mechanizmów ochrony społecznej były normą

– Chcę, aby w grudniu na szczycie G20 w Miami wybrzmiał głos całego Trójmorza. Oczywiście dla mnie najważniejsza jest Polska, ale tak z naszymi partnerami się umówiliśmy i takie jest nasze zadanie, aby na szczycie G20 wybrzmiał głos całego Trójmorza, opartych n realnych potrzebach i doświadczeniach firm działających w naszym regionie – podkreślił Nawrocki.

Jak zaznaczył prezydent, "w tym roku dołączamy do tego znamienitego grona, dzięki wsparciu naszych amerykańskich sojuszników". – Wierzę jednak, że jest to dopiero początek długofalowej współpracy z państwami G20, które reprezentujecie państwo na naszym spotkania – dodał.

– Nie możemy dzisiaj jako Polska wracać do neoliberalnej wizji rozwoju, w której dzika prywatyzacja i brak mechanizmów ochrony społecznej były normą podczas reform przełomu lat 80/90. Wolność gospodarcza i społeczna solidarność nie są bowiem przeciwieństwami, dobrze prowadzone wzajemnie się wzmacniają i taka idea przyświeca dziś RP – podkreślił Karol Nawrocki.

Nawrocki przedstawia propozycje Polski na szczyt G20

Prezydent omówił trzy propozycje, jakie Polska przedstawi podczas zbliżającego się szczytu G20 w Miami. – Nie przedstawiamy uniwersalnej recepty ani jednego modelu rozwoju dla wszystkich, wskazujemy natomiast obszary współpracy, w których doświadczenia Polski i państw Trójmorza mogą okazać się cenne dla partnerów reprezentujących różne ścieżki rozwoju w Afryce, Azji, w Ameryce Łacińskiej – powiedział Nawrocki.

– Pierwszy z nich to gospodarka, inwestycje i odporność w oparciu o model FDI+, a więc inwestycje zagraniczne, mierzone nie tylko wielkością kapitału, lecz także transferem technologii, udziałem lokalnych dostawców, tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych i pozostawianiem większej części wartości dodanej w kraju przyjmującym. Chcemy wspierać bezpieczne łańcuchy wartości. W centrum tego modelu powinny znaleźć się małe i średnie przedsiębiorstwa – wskazał prezydent.

Jak podkreślił, "druga propozycja dotyczy kwestii demograficznych, w tym starzenia się społeczeństw, ale także odpływu talentów i zmian na rynku pracy". – Tutaj debata nie może ograniczać się wyłącznie do wskaźników. Stajemy tak naprawdę przed wyborem między modelem, który pozostawia jednostkę samą wobec ryzyka, a modelem wspólnotowym, opartym na odpowiedzialności za rodzinę i następne pokolenia. W całej Europie niestety, także w Polsce, ale też w większości państw grupy G20, obserwujemy gwałtowny wzrost bezdzietności – mówił prezydent. – Chcemy promować politykę ograniczającą drenaż talentów, ułatwiającą powroty, wspierającą rodzicielstwo i godną aktywność osób starszych. Automatyzacja, robotyzacja i sztuczna inteligencja mogą łagodzić skutki niedoboru pracowników, powinny jednak służyć człowiekowi – dodał.

Karol Nawrocki zaznaczył, że "trzecia propozycja wyrasta z polskiego doświadczenia, budowania bezpieczeństwa energetycznego, odporność wymaga dywersyfikacji źródeł, kierunków dostaw i infrastruktury transgranicznej oraz rezygnacji z niebezpiecznej zależności od jednego dostawcy". – Transformacja energetyczna powinna być ambitna, ale powinna uwzględniać strukturę gospodarki, zasoby i możliwości społeczne każdego państwa – podkreślił.

Czytaj też:

Burza na szczycie G20 z udziałem polskiego ministra. "Nie ufamy Rosji" Czytaj też:

Prezydent spotkał się z szefem MSZ Indii. Co ustalono?