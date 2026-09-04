Prezydent spotkał się z szefem MSZ Indii. Co ustalono?

Według komunikatu KPRP, w spotkaniu, które odbyło się w piątek (4 września) w Pałacu Prezydenckim, uczestniczyła również towarzysząca indyjskiemu ministrowi delegacja.

Prezydent i szef indyjskiej dyplomacji omówili perspektywy wzmacniania relacji między Polską a Indiami oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące sytuacji międzynarodowej.

Jednym z tematów rozmów był udział Polski w pracach grupy G20. Polska uczestniczy w pracach tego formatu, skupiającego największe gospodarki świata, jako państwo zaproszone do udziału w określonych działaniach.

Współpraca polsko-indyjska

W styczniu 2026 r. wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski złożył wizytę w Indiach, gdzie rozmawiał z Jaishankarem m.in. o bezpieczeństwie w Europie i Indo-Pacyfiku, wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, współpracy gospodarczej, technologiach oraz obronności.

Indie są dla Polski ważnym partnerem m.in. w zakresie handlu, inwestycji i nowych technologii. Strona polska wskazuje także na możliwości rozwoju współpracy w sektorze obronnym oraz w obszarze nowoczesnych łańcuchów dostaw.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2025, Polska miała w handlu z Indiami deficyt blisko 3 mld euro. Import z Indii był ponad trzykrotnie większy od polskiego eksportu.

Czytaj też:

Modi zaapelował do Putina o zakończenie wojny na Ukrainie