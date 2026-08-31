Modi zaapelował do Putina o zakończenie wojny na Ukrainie

– Każdy dzień spędzony na wojnie cofa ludzkość wstecz, podczas gdy każdy krok ku pokojowi napełnia całą ludzkość nową nadzieją i nowym entuzjazmem – powiedział Modi, zwracając się do prezydenta Rosji Władimira Putina podczas Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Modi zaapelował do Putina ws. pokoju na Ukrainie

Szef rządu Indii powiedział, że trzeba przejść od niekończącej się wojny ku jej zakończeniu. – Musimy zmierzać w tym kierunku, ponieważ jest to niezbędne dla dobra ludzkości – podkreślił.

Modi wyraził w tym zakresie nadzieje wobec zaplanowanej na wrzesień wizyty rosyjskiego prezydenta w New Delhi na szczycie BRICS.

Putin krótko odniósł się do tego fragmentu wypowiedzi, zapewniając, że Moskwa kierunek na pokój jest obrany. – Rosja podejmuje wysiłki, by zakończyć konflikt ukraiński (...). Idziemy tą drogą – powiedział Władimir Putin, cytowany przez rosyjską agencję TASS, dziękując Modiemu.





Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Biszkeku rozpoczął się 31 sierpnia i potrwa do 1 września. Tradycyjnie przy okazji między poszczególnymi politykami dochodzi też do spotkań "na marginesie" formalnej części zjazdu.

Wiadomo, że na agendzie tegorocznej edycji są przede wszystkim tematyka bezpieczeństwa i sytuacja geopolityczna, współpraca energetyczna i handlowa oraz budowanie silniejszego wielobiegunowego układu sił na świecie. Szczególnego znaczenia nabiera obecność Xi Jinpinga, Władimira Putina i Narendry Modiego oraz sytuacja wokół Iranu i Bliskiego Wschodu.

Szanghajska Organizacja Współpracy została utworzona w 2001 roku przez Chiny i Rosję, z byłymi radzieckimi państwami Azji Środkowej jako członkami, do których później dołączyły Indie i Pakistan. SCO jest grupą polityczną i bezpieczeństwa, która postawiła sobie za zadanie przeciwdziałać zachodnim wpływom w Eurazji.

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