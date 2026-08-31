Xi spotkał się z Putinem: Podstawy stosunków Chin i Rosji coraz silniejsze

Chińska agencja prasowa Xinhua pisze o dzisiejszym spotkaniu prezydentów Xi Jinpinga i Władimira Putina na marginesie trwającego w Kirgistanie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Według relacji agencji przewodniczący KPCh powiedział, że pod strategicznym kierownictwem jego i prezydenta Rosji, a także dzięki wspólnym wysiłkom obu stron podstawy stosunków chińsko-rosyjskich będą coraz silniejsze, ich postęp coraz bardziej stabilny, a ich przyszłość coraz jaśniejsza.

Xi Jinping spotkał się z Putinem

Przywódca Państwa Środka powiedział również, że podczas udanej wizyty państwowej Putina w Chinach w maju, on i prezydent Rosji poczynili kroki mające na celu ukierunkowanie stosunków dwustronnych na wyższy poziom z perspektywy strategicznej i długoterminowej, a także osiągnęli porozumienie w zakresie pogłębienia współpracy w wielu sektorach w nowych okolicznościach geopolitycznych. Chodzi przede wszystkim o wielobiegunowy układ sił na świecie.

Chiński polityk twierdził też, że właściwe organy obu państw cały czas wdrażają konsensus, który dał już widoczne rezultaty. Dodał również, że wymiana i współpraca między obiema stronami utrzymują silną dynamikę.

Xi Jinping zauważył zwrócił uwagę, że na arenie międzynarodowej występuje obecnie znaczący wzrost liczby niepewnych i nieprzewidywalnych czynników, w kontekście przyspieszających głębokich zmian. Dodał jednak, że dążenie ludzi na całym świecie do pokoju, rozwoju, współpracy i rozwiązań korzystnych dla obu stron pozostaje niezmienne.

Xi Jinping wygłosił również tradycyjne formuły dotyczące ważnej roli Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Podkreślił że na SCO spoczywa ważna odpowiedzialność za zapewnienie stabilności regionalnej i promowanie rozwoju regionalnego. Zapewnił, że Chiny są gotowe współpracować z Rosją i innymi stronami, aby wspólnie wyznaczyć kurs rozwoju Szanghajskiej Organizacji Współpracy, pomóc zapewnić jej stały i zrównoważony postęp oraz wzmocnić siłę napędową reformy globalnego zarządzania i promować równy i uporządkowany świat wielobiegunowy.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Biszkeku rozpoczął się 31 sierpnia i potrwa do 1 września. Wiadomo, że na agendzie są przede wszystkim tematyka bezpieczeństwa i sytuacja geopolityczna, współpraca energetyczna i handlowa oraz budowanie silniejszego wielobiegunowego układu sił na świecie. Szczególnego znaczenia nabiera obecność Xi Jinpinga, Władimira Putina i Narendry Modiego oraz sytuacja wokół Iranu i Bliskiego Wschodu.

Szanghajska Organizacja Współpracy została utworzona w 2001 roku przez Chiny i Rosję, z byłymi radzieckimi państwami Azji Środkowej jako członkami, do których później dołączyły Indie i Pakistan. SCO jest grupą polityczną i bezpieczeństwa, która postawiła sobie za zadanie przeciwdziałać zachodnim wpływom w Eurazji.

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