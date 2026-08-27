Cyberataki na najważniejsze instytucje i agencje USA

Stany Zjednoczone poinformowały w środę, że udaremniły działalność chińskich grup hakerskich, polegają na włamaniach i próbach ataku na Departament Sprawiedliwości, NASA, Rezerwę Federalną (FED), Senat i inne wrażliwe agencje rządowe.

Ataki hakerskie? USA zablokowały QTFY

Departament Sprawiedliwości komunikuje, że zablokował domeny używane przez dwie platformy hakerskie QScan i QTRouter, które – jak twierdzi – przez lata były wykorzystywane przez chińskich cyberprzestępców celem atakowania krytycznej infrastruktury i innych wrażliwych sieci w kraju.

Działanie to przypisano finansowej przez państwo chińskiej grupie znanej jako QTFY, zatrudnionej przez Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company. Wśród jej klientów mają być m.in. chińska cywilna agencja wywiadowcza, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, oraz wojsko, czyli Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza.

Cyberprzestępcy mieli wziąć na cel także Departament Energii USA, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA, Narodowe Instytuty Zdrowia oraz cztery firmy z USA i Korei Południowej, których nazw nie podano.

Chiny: Oczerniają i dyskredytują

Reagując na to, rzecznik ambasady Chin w Waszyngtonie napisał, że nie zna szczegółów wymienionych w oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości, ale "rząd Chin stanowczo sprzeciwia się wszelkim formom ataków cybernetycznych i zwalcza je zgodnie z prawem".

Stany Zjednoczone wykorzystują kwestie cyberbezpieczeństwa, aby "oczerniać lub dyskredytować Chiny" – twierdzi rzecznik, a Chiny "sprzeciwiają się naciąganiu przez USA koncepcji bezpieczeństwa narodowego i wykorzystywaniu jej jako pretekstu do nakładania dyskryminacyjnych ograniczeń na chińskie firmy. Będą stanowczo chronić uzasadnione prawa i interesy chińskich firm".

Cyberataki co najmniej od 2018 roku

W oświadczeniu Amerykanie twierdzą, że hakerzy stosowali opracowane przez siebie narzędzia do naruszania bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury i innych wrażliwych sieci w USA i na całym świecie co najmniej od 2018 roku.

Dla przykłady hakerzy mieli bezskutecznie próbować uzyskać dostęp do sieci NASA w sierpniu 2019 roku, wykorzystując lukę w zabezpieczeniach wirtualnej sieci prywatnej.

Z kolei we wrześniu 2024 r. hakerzy włamali się do trzech laboratoriów Departamentu Energii (których nazwy nie podano), Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH), agencji HHS (której nazwy nie podano) oraz amerykańskiego producenta urządzeń zabezpieczających.

Hakerzy przeskanowali również systemy w poszukiwaniu luk i w marcu 2026 r. podjęli nieudane próby uzyskania dostępu do sieci amerykańskiego Senatu.

Czytaj też:

Działanie bez podstawy prawnej. Chiny ostrzegają USA