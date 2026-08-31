Prezydent Iranu: USA nie wywiązały się ze swoich zobowiązań

W niedzielę wieczorem siły zbrojne USA przeprowadziły atak na dwie irańskie wyrzutnie rakiet w Cieśninie Ormuz. Strona amerykańska twierdzi, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowywały się na wyspie Larak do wystrzelenia min morskich.

Podczas bilateralnego spotkania z premierem Indii Narendrą Modim, które odbyło się na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, prezydent Iranu Masud Pezeszkian powiedział, że "Iran nigdy nie z radością przyjmuje wojny", a to USA "nie wywiązały się ze swoich zobowiązań". Państwa te są obecnie w stanie rozejmu.

Wymiana ognia między USA a Iranem

Standardowo więc obie strony oskarżają się wzajemnie o spowodowanie ataku. "Iran stworzył zagrożenie, a wojsko USA je wyeliminowało, aby chronić cywilną marynarkę, żeglugę handlową i swobodny przepływ handlu międzynarodowego" – zakomunikowało Centralne Dowództwo USA w oświadczeniu. USA zakomunikowały też, że nie jest to wznowienie działań wojennych przeciwko Iranowi, lecz precyzyjna, celowana reakcja na działanie IRGC.

Z kolei irańska telewizja państwowa pokazała, jak twierdziła, rakiety balistyczne wystrzelone przez Teheran w kierunku baz amerykańskich w Jordanii. Siły zbrojne Jordanii przekazały, że w poniedziałek rano przechwyciły nad swoim terytorium osiem pocisków.

Prezydent Trump powiedział w komentarzu dla dziennikarza Fox News, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na nocny atak Iranu na siły amerykańskie w Jordanii.

Cieśnina Ormuz oczyszczona z min

W ub. wtorek prezydent USA Donald Trump poinformował, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych oczyściła wody międzynarodowe w cieśninie Ormuz ze wszystkich min. Włodarz Białego Domu ostrzegł jednocześnie władze Iranu, że jakakolwiek próba ponownego zaminowania tego szlaku żeglugowego spotka się z natychmiastową odpowiedzią militarną amerykańskich sił zbrojnych. Dodał, że Siły Kosmiczne USA monitorują "każdy centymetr kwadratowy" cieśniny Ormuz i podkreślił, że obecnie obowiązuje "zasada zerowej tolerancji wobec stawiania min".

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy odbywa się w Biszkeku w Kirgistanie w dniach 31 sierpnia–1 września.

Wiadomo, że na agendzie są przede wszystkim tematyka bezpieczeństwa i sytuacja geopolityczna, współpraca energetyczna i handlowa oraz budowanie silniejszego wielobiegunowego układu sił na świecie. Szczególnego znaczenia nabiera obecność Xi Jinpinga, Władimira Putina i Narendry Modiego oraz sytuacja wokół Iranu i Bliskiego Wschodu.

Szanghajska Organizacja Współpracy została utworzona w 2001 roku przez Chiny i Rosję, z byłymi radzieckimi państwami Azji Środkowej jako członkami, do których później dołączyły Indie i Pakistan. SCO jest grupą polityczną i bezpieczeństwa, która postawiła sobie za zadanie przeciwdziałać zachodnim wpływom w Eurazji.

Czytaj też:

Carlson chce usunięcia Trumpa z urzędu. "Przekroczył czerwoną linię"