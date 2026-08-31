Putin: Rosja i Chiny pogłębiają koordynację strategiczną

Chińska agencja prasowa Xinhua pisze w poniedziałek spotkaniu prezydentów Xi Jinpinga i Władimira Putina na marginesie trwającego w Kirgistanie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Obaj politycy nawiązali w swoich wypowiedziach do nowego – wielobiegunowego układu sił na świecie. Nie wiadomo, czy podczas rozmowy ze strony Xi pojawiła się kwestia zakończenia wojny na Ukrainie.

Według relacji agencji z Państwa Środka Putin powiedział, że w obliczu burzliwej i skomplikowanej sytuacji międzynarodowej Rosja i Chiny nieustannie pogłębiają wszechstronną koordynację strategiczną, podtrzymując równość, wzajemne zaufanie i wsparcie. Jak mówił, współpraca i rozwój w szeregu dziedzin ma postępować szybko Stosunki rosyjsko-chińskie stają się w opinii Putina modelem dla stosunków międzypaństwowych dla innych stolic.

Putin o zacieśnianiu współpracy Rosji z Chinami

Według relacji Xinhua Putin powiedział, że Federacja Rosyjska jest gotowa kontynuować z Chinami wymianę handlową na wysokim i zacieśniać współpracę w obszarach takich jak energetyka, przemysł, transport, nauka i technologia. Włodarz Kremla mówił też o rozwijaniu kontaktów międzyludzkich i wymianie kulturowej.

Prezydent Rosji oznajmił, że dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich stron Szanghajska Organizacja Współpracy stała się dynamiczną i skuteczną platformą współpracy regionalnej o znaczącym wpływie na arenie międzynarodowej. Polityk podkreślał, że Rosja i Chiny powinny nieustannie wzmacniać swoją solidarność i współpracę w ramach organizacji oraz odgrywać wiodącą rolę.

Putin powiedział, że Moskwa jest gotowa zacieśnić koordynację i współpracę z Pekinem w ramach mechanizmów wielostronnych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, grupa BRICS i G20, wspierać Chiny w organizacji spotkania liderów gospodarczych APEC oraz – jak się wyraził – "wspólnie wspierać pokój, stabilność i dobrobyt na świecie".

Agencja podała, że szefowie obu państw wymienili również poglądy na tematy międzynarodowe i regionalne będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Nie sprecyzowała jednak o jakie konkretnie kwestie chodzi.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Biszkeku rozpoczął się 31 sierpnia i potrwa do 1 września. Tradycyjnie przy okazji między poszczególnymi politykami dochodzi też do spotkań "na marginesie" formalnej części zjazdu.

Wiadomo, że na agendzie tegorocznej edycji są przede wszystkim tematyka bezpieczeństwa i sytuacja geopolityczna, współpraca energetyczna i handlowa oraz budowanie silniejszego wielobiegunowego układu sił na świecie. Szczególnego znaczenia nabiera obecność Xi Jinpinga, Władimira Putina i Narendry Modiego oraz sytuacja wokół Iranu i Bliskiego Wschodu.

Szanghajska Organizacja Współpracy została utworzona w 2001 roku przez Chiny i Rosję, z byłymi radzieckimi państwami Azji Środkowej jako członkami, do których później dołączyły Indie i Pakistan. SCO jest grupą polityczną i bezpieczeństwa, która postawiła sobie za zadanie przeciwdziałać zachodnim wpływom w Eurazji.

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