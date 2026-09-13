Doradca Putina zabrał głos ws. wojny na Ukrainie. Zdradził wymagania Rosji

– Powiedziałbym, że wymagania pozostają takie same. Nie doszło do ich zaostrzenia. Chcielibyśmy po prostu, żeby te wymagania zostały spełnione prędzej czy później, a najlepiej wcześniej” – powiedział Jurij Uszakow w wywiadzie dla agencji informacyjnej "Wiesti".

Oświadczył, że Moskwa ma nadzieję, iż prędzej czy później proces uregulowania wojny na Ukrainie przyniesie pozytywny rezultat.

– Ten proces jest w toku i mamy nadzieję, że prędzej czy później przyniesie pozytywne rezultaty – dodał.

Zełenski chce się spotkać z Putinem podczas szczytu G20 w Miami

Prezydent Ukrainy Zełenski w wywiadzie dla "Deutsche Welle", został zapytany, czy byłby skłonny pojechać do Miami na szczyt G20 i spotkać się tam z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem.

– Tak, oczywiście. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję – odpowiedział.

Wołodymyr Zełenski podkreślił przy tym, że dla niego nie są najważniejsze słowa, jakie zostaną wymienione podczas ewentualnej rozmowy z Władimirem Putinem, ale jej wynik.

– Nie chodzi o słowa. To, co mu powiem albo co on chce mi powiedzieć, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. (…) Liczą się rezultaty. I tyle – podkreślił.

Rosyjski przywódca nie brał osobiście udziału w szczycie G20 od 2019 roku.

Pieskow zaprasza Zełenskiego do Moskwy

– Jeśli naprawdę chce się spotkać z przywódcą Rosji, to Władimir Putin już powiedział, że może przyjechać do Moskwy – powiedział rzecznik Kremla, komentując oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego o jego chęci spotkania się z Władimirem Putinem na marginesie szczytu G20 w Miami w USA.

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