"Zasłużona pozycja". Trump ma wobec Polski konkretny plan

USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G20. Donald Trump będzie gospodarzem szczytu liderów w dniach 14-15 grudnia 2026 roku w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. Na początku września ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki poinformował podczas wizyty w Waszyngtonie, że Donald Trump zaprosił go na szczyt.

– Na sam koniec dostałem też – z czego się bardzo cieszę, bo zabiegaliśmy o to w naszych wcześniejszych rozmowach – zaproszenie od prezydenta Trumpa na przyszłoroczny szczyt grupy G20 w Miami na Florydzie – powiedział Nawrocki.

Jak uważają eksperci konserwatywnego think tanku Hudson Institute, Peter Rough i Ulrich Speck prezydent USA chce przywrócić znacznie grupie G20, które w ostatnich latach wyraźnie osłabło. Jedną z ról w tym scenariuszu ma odegrać Polska. Trump zamierza wprowadzić nasz kraj na stałe do tej grupy.

Polska w G20

Analitycy wskazują na trzy silne strony polskiej gospodarki. Pierwsza to koncentracja na wzroście gospodarczym oraz duża przedsiębiorczość Polaków. Druga – ogromne wydatki na obronność, które będą stymulować rozwój. Trzecim argumentem jest zaś fakt, że stałe członkostwo w G20 zapewniłoby Europie Środkowej reprezentanta w tym gronie.

Rough i Speck zastrzegają zarazem, że Polska wciąż ma PKB per capita poniżej średniej unijnej i jej przedsiębiorstwa nie są dostatecznie włączone w łańcuchy innowacji. Jednocześnie wskazują, że Polska to sojusznik USA, który "walczy znacznie powyżej swojej wagi" w Europie

"Stałe włączenie Polski do G20 nie byłoby prezentem dla Warszawy, ale odzwierciedleniem jej zasłużonej pozycji wśród czołowych gospodarek świata. Polska jest sojusznikiem, którego Trump potrzebuje, aby odciągnąć G20 od jej najgorszych instynktów" – czytamy.

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