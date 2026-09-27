Przestańcie nas pouczać!

Ale obaj postrzegamy tak samo Polskę bez pamięci o Kresach – jako okaleczoną i okradzioną, jak to celnie ujął Marcin Hałaś w swoim tekście o dziele życia autora „Kresowej Atlantydy”, przypomnianym teraz w już 23. tomie tego wyjątkowego arcypolskiego cyklu.

W swojej kresowej wędrówce prowadzi nas Nicieja tym razem do Chyrowa, Tłumacza, Pałahicz, Hnilcz i Rozdołu. O ile o Chyrów z racji edukacyjnych osiągnięć nie został ze szczętem zapomniany, o tyle nie da się tego powiedzieć o pozostałych miejscowościach, chociaż Hnilcze, swoją wieś rodzinną, wielokrotnie przywoływał w licznych książkach Stanisław Srokowski, twórca „Repatriantów” i opowiadań z tomu „Nienawiść”, będących podstawą scenariusza filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”.