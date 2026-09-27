Figa z makiem z pasternakiem

SIOSTRY GOTUJĄ Gdy słyszymy to staropolskie powiedzenie, wiemy, że chodzi o żartobliwą odmowę albo o poetyckie powiedzenie „nic”.
Pokazać komuś figę, znaczy pokazać gest palcami uznawany za lekceważący bądź triumfalny. Kucharze jednak potraktowali to powiedzenie jako ukryty przepis i stworzyli takie danie. Jest to bardzo słodkie ciasto z pasternaku z dodatkiem maku i suszonych na słońcu słodziutkich fig. Ciasto przygotowuje się na Wigilię. Przełożone kremem maślanym blaty, udekorowane figami smakują zapewne dobrze, chociaż nigdy jeszcze ich nie robiłyśmy.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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