Figa z makiem z pasternakiem

Pokazać komuś figę, znaczy pokazać gest palcami uznawany za lekceważący bądź triumfalny. Kucharze jednak potraktowali to powiedzenie jako ukryty przepis i stworzyli takie danie. Jest to bardzo słodkie ciasto z pasternaku z dodatkiem maku i suszonych na słońcu słodziutkich fig. Ciasto przygotowuje się na Wigilię. Przełożone kremem maślanym blaty, udekorowane figami smakują zapewne dobrze, chociaż nigdy jeszcze ich nie robiłyśmy.