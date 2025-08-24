Mocna symbioza

To był nie tylko niemiecko-sowiecki ścisły sojusz wojskowy i polityczny, który skutkował kolejnym rozbiorem Polski (1 i 17 września 1939 r.). Była też wszelka pomoc udzielana Niemcom przez Sowiety – m.in. dane wywiadowcze i meteorologiczne (pomocne w bombardowaniu Polski), ale przede wszystkim olbrzymia pomoc logistyczna, czyli wszelkie zaopatrzenie dla armii i gospodarki III Rzeszy, świadczona przez jej nowego, „najlepszego sojusznika” Józefa Stalina.