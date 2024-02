Lisicki: Czy mamy szansę? Cejrowski: Potrzebna solidarność przeciw Brukseli

Rząd Donalda Tuska bezprawnie przejmuje kolejne instytucje. Spotyka się to jednak z aprobatą państw zachodnich, które chwalą nowego premiera i zmiany w Polsce. Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski niemal każdego dnia informuje o spotkaniu z kolejnym ministrem. – Jestem naprawdę zainspirowany tym, co widziałem w Polsce. Widzieliśmy, co się dzieje, gdy polskie społeczeństwo i polska młodzież jednoczą się. Jestem głęboko optymistycznie nastawiony do Polski – mówił niedawno w wywiadzie dla KAI.

Cejrowski: Jesteśmy w defensywie

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał swoją premierę w środę, redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali m.in. to, jak Zachód odbiera nowe rządy Donalda Tuska w Polsce. – Mamy do czynienia z pewnego rodzaju sojuszem, w którym występują elity Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, elity brukselskie, a z trzeciej stroną ich ekspozyturą jest rząd Donalda Tuska, który reprezentuje ten projekt. Dlatego jest chwalony i może sobie pozwolić na tak dalekie naruszenie prawa, na które nie mógłby sobie pozwolić żaden inny rząd, który nie byłby uznany za liberalny i demokratyczny. Taki jest morał tej historii – ocenił Paweł Lisicki.

– To ja mam inny morał. Uważam, że to żaden sojusz, bo ze swoim pudlem, któremu rzuca pan patyk, nie jest pan w sojuszu. Lewactwo z Davos chce przebudować świat Zachodu. Mamy ogólne działanie na zniszczenie świata zachodniego. Ich reprezentuje wyłącznie zmiażdżenie Zachodu – powiedział Wojciech Cejrowski. – Ambasador USA Mark Brzezinski cieszy się, że wygrał Tusk, bo to jest ta polityka, którą on reprezentuje, czyli to, co jest modne w Waszyngtonie – dodał Lisicki.

– Jesteśmy w głębokiej defensywie i jesteśmy też w d...Różne rzeczy się kończą i nastąpi jakieś przepoczwarzenie. Nie decydujemy o niczym, co dzieje się w naszym kraju. Tusk nie miał żadnego programu, tylko czekał na patyk, który przyleci. Mamy zamykać Odrę, nie możemy budować lotnisk, musimy zlikwidować kopalnie, rolnictwo, szkoły – ocenił Cejrowski.

