Cejrowski: Mózg jest w Davos, Tusk wykonuje. Lisicki: Dlatego go chwalą

Rząd Donalda Tuska bezprawnie przejmuje kolejne instytucje. Spotyka się to jednak z aprobatą państw zachodnich, które chwalą nowego premiera i zmiany w Polsce. Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski niemal każdego dnia informuje o spotkaniu z kolejnym ministrem. – Jestem naprawdę zainspirowany tym, co widziałem w Polsce. Widzieliśmy, co się dzieje, gdy polskie społeczeństwo i polska młodzież jednoczą się. Jestem głęboko optymistycznie nastawiony do Polski – mówił niedawno w wywiadzie dla KAI.

Lisicki: Uderza mnie entuzjazm Zachodu dla Tuska

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali m.in. to, jak Zachód odbiera nowe rządy Donalda Tuska w Polsce. – To jest naprawdę interesujące. Według jednych idzie na rympał, według innych prowadzi coś w rodzaju zamach stanu, czyli łamie konstytucję, nie proceduje ustaw, zaś decyzje podejmuje w oparciu o coś, co nie jest źródłem prawa, czyli uchwały sejmowe. Uderza mnie entuzjazm Zachodu dla działań Tuska. Kolejni ministrowie państw UE przyjeżdżają do Polski i chwalą rząd, że wszystko jest super. Ambasador USA niemal codziennie umieszcza informację, z jakim ministrem się spotkał i jaki jest szczęśliwy, że nad Wisłą znowu jest demokracja. To chyba trochę niezwyczajna sytuacja? – pytał Lisicki.

– W polityce jest zawsze gra interesów. Jeśli to, co dzieje się u sąsiada, odpowiada naszym interesom, to chwalimy sąsiada, a jeśli nie, to go krytykujemy. Najpierw decydujemy, czy chcemy chwalić, czy krytykować, a dopiero później sprawdzamy, za co. Jeśli Niemcy wybrały, żeby chwalić, to szukają, za co to robić, a nie szukają elementów, które temu przeszkadzają. Ich to w ogóle nie interesuje – wskazuje Cejrowski.

