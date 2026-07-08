Cejrowski: Komu przeszkadzają tradycjonaliści? Lisicki: Globalistycznemu Watykanowi
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Cejrowski: Komu przeszkadzają tradycjonaliści? Lisicki: Globalistycznemu Watykanowi

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Cejrowski: Komu przeszkadzają tradycjonaliści? Lisicki: Globalistycznemu Watykanowi
– Trzeba się uzbroić w cierpliwość, a prawda i tak zwycięży – mówi Paweł Lisicki o święceniach biskupich Bractwa św. Piusa X, do których doszło bez zgody Watykanu.

1 lipca w seminarium Bractwa św. Piusa X w Econe w Szwajcarii biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili bez mandatu papieskiego czterech nowych biskupów. Przed rozpoczęciem obrzędu sekretarz generalny Bractwa odczytał oświadczenie uzasadniające decyzję o przeprowadzeniu konsekracji. W dokumencie stwierdzono, że – zdaniem FSSPX – współczesne władze Kościoła katolickiego, od czasu Soboru Watykańskiego II, działają w sposób sprzeczny z Tradycją Kościoła.

W związku z tym Bractwo uznało konsekrację nowych biskupów za "święty obowiązek" wobec Kościoła i wiernych oraz środek służący zachowaniu i przekazywaniu niezmiennego nauczania katolickiego. Następnie przedstawiono kandydatów do sakry: ks. Pascala Schreibera, ks. Michaela Goldade, ks. Michela Poinsinet de Sivry oraz ks. Marca Hanappiera.

Źródło: DoRzeczy.pl
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