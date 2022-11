Lisicki: Kaczyński musi przeprosić za wszystko. Ziemkiewicz: U niego nawet milczenie to rechot

We wtorek po godzinie 10 Sejm rozpoczął trzydniowe obrady. Na początku posiedzenia na mównicę wyszła m.in. posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. – Nie wiem, kto posłowi Kaczyńskiemu daje prawo do nazywania cierpiących kobiet pijaczkami. Panie pośle Kaczyński, ja bardzo pana proszę, bo wiem, że ma pan odwagę cywilną, żeby pan wyszedł i przeprosił te kobiety, które pan nazywa pijaczkami. Uraża pan ich godność. Kobiety nie decydują się na dziecko, bo nie mają pracy, nie mają mieszkania, często boją się w Polsce mieć dzieci. To wasza odpowiedzialność. Przywróćcie refundację in vitro. Przestańcie obrażać Polki, odczepcie się od ich wyborów – mówiła Nowacka w Sejmie, nawiązując do jednej z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.

Wypowiedź Barbary Nowackiej oraz artykuły opozycyjnych mediów skomentowali w najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Czasem sobie myślę, że szkoda, iż nas nie ma w Sejmie, bo mielibyśmy niezły ubaw. Siedzimy sami, rozmawiamy ze sobą, a jak patrzę na ten totalny kabaret, to byłoby wesoło – stwierdził red. naczelny "Do Rzeczy".

– Siedzielibyśmy w takiej loży z boku, bo to jedyna pozycja, którą normalny człowiek może tam właściwie zajmować. Za moich czasów był taki kawał, dlaczego Sejm jest okrągły? Bo nie widział nikt nigdy kwadratowego cyrku – kpił Rafał Ziemkiewicz.

– Odczepcie się od wyborów Polek, czyli od aborcji, która oczywiście przyczyni się do wzrostu dzietności w logice lewicy. Odwołam się do jednego z happeningów opozycji. Niedługo po tym, jak PiS wygrał wybory, politycy PO wystąpili w Sejmie z jakimiś kartonami, gdzie miał być napis "Kaczyński przeproś Polaków" i tak się to kręci (...) wróciłem do badań nad propagandą, która oparta jest na kilku prostych zagrywkach. Wymuszanie przeprosin u przeciwnika jest jedną z najprostszych sztuczek propagandowych. Najpierw oskarża się kogoś o coś, czego nie zrobił np. manipulując jego wypowiedziami– mówił dalej Rafał Ziemkiewicz.

Poniżej zwiastun najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy" (całość po zalogowaniu):