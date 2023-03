Lisicki: Matczak mówi o faszyzmie PiS. Ziemkiewicz: W TVN traktują go jakby był normalny

W sobotniej "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł prof. Marcina Matczaka pt. "Kto niszczy jedno życie, niszczy cały świat. Dlatego niech ich piekło pochłonie". Autor przekonuje, że "faszystowskie państwo PiS zaktywizowało rzeszę przeciętnych ludzi, którzy oprócz gorliwej nienawiści nie mają wiele do zaoferowania".

"PiS-owscy najemnicy zaszczuli Mikołaja, co brutalnie przypomina nam, że faszyzm to zjawisko psychologiczne, nie historyczne. Psychologicznym faszyzmem jest stworzenie państwa, w którym nagradza się za skuteczną agresję – stołkami, kontraktami, awansem. Psychologicznie faszystowska jest partia, która tresuje swoich ludzi jak psy Pawłowa, wysyłając najemnikom udającym dziennikarzy i aktywistów jednoznaczny sygnał do ataku" – pisze prof. Matczak na łamach "Gazety Wyborczej". "Zabić można także w zamiarze ewentualnym: wtedy, gdy ktoś godzi się na łatwe do przewidzenia konsekwencje w postaci czyjejś śmierci. Państwo PiS zabiło w ten sposób po raz drugi – stworzyło warunki do tej śmierci, użyło nie noża, ale posłusznych sobie ludzi" – ocenia.

Tekst prof. Matczak. Lisicki: Nowy standard publicystyki

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali tekst prof. Matczaka. – Omawialiśmy trzy najbardziej charakterystyczne dla tego środowiska teksty. Po pierwsze, tekst Jacka Żakowskiego o ludobójstwie PiS i setkach tysięcy zamordowanych. Po drugie, słynny wywiad z gen. Pytlem, który oskarżył PiS, że przygotowywał zamach stanu i jest agenturą Putina. Wielokrotnie wspominaliśmy też o Tomaszu Piątku, który potrafi wykazać wszystko. Tekst prof. Matczaka wyznacza nowy standard polskiej publicystyki – kpi red. naczelny "Do Rzeczy".

– Materiał, o którym mówisz, to pewna nowa jakość. To już nie jest piątkizm-debilizm, ani Pytlowanie, czy rzucanie ogromnych słów i oskarżeń. Tu jest pewna nowa jakość (...) Jeżeli ten tekst nie był pisany na ciężkiej bani, a tylko to by usprawiedliwiało prof. Matczaka, to taki stopień pensjonarskiego wzmożenia ze stylistyką mnie zaskakuje. Do tej pory odbierałem prof. Matczaka jako człowieka cynicznego – ocenił Rafał Ziemkiewicz.

