Lisicki: Z PO wylewa się nienawiść do PiS. Ziemkiewicz: Wszystko pod patronatem Tuska

W niedzielę media społecznościowe obiegło nagranie z Campusu Polska Przyszłości. Na platformie X opublikował je Mikołaj Wasiewicz. Choć bardzo szybko usunął je ze swojego profilu, to i tak błyskawicznie rozeszło się ono po sieci. Na filmiku widać bawiących się uczestników imprezy Rafała Trzaskowskiego w słuchawkach (tzw. silent disco), tańczących i wykrzykujących "J***ć PiS". Incydent wywołał lawinę negatywnych komentarzy pod adresem uczestników, ale przede wszystkim organizatorów wydarzenia.

Tymczasem wiceminister sprawiedliwości i poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek wygłosił dość osobliwą ocenę całego zdarzenia. Podczas wizyty w studiu Polsatu News polityk został zapytany o to, czy wulgarna piosenka spełnia wymogi mowy nienawiści. Przypomnijmy, że resort sprawiedliwości pracuje obecnie nad ustawą wprowadzającą odpowiedzialność karną właśnie za "mowę nienawiści". – Stosowanie przepisów o mowie nienawiści zawsze jest używane w odpowiednim kontekście. Ja rozumiem, że było zamknięte spotkanie, że to jest – może nam się ta piosenka podobać, nie podobać – ona jest częścią dorobku "kulturowego”, nie wiem, czy to tak można nazwać… Ale nie możemy dyskutować z tym, że jest to piosenka popularna i była bardzo popularna jeszcze rok temu – powiedział polityk Lewicy.

***** *** dziedzictwem kulturowym? Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentują nagranie z Campusu Polska oraz kuriozalne słowa wiceministra sprawiedliwości Krzysztofa Śmiszka.

– Okazało się, że mamy bardzo bogate dziedzictwo kulturowe. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tak jesteśmy ubogaceni kretynizmem, bo chyba tak to trzeba nazwać – kpił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy". – Nawiązujemy oczywiście do słów Krzysztofa Śmiszka, wiceministra sprawiedliwości, a przy okazji autora ustawy o tzw. mowie nienawiści, którą resort sprawiedliwości ma opublikować do końca tego miesiąca. Zresztą na Campusie Polska ma się odbyć spotkanie z Adamem Bodnarem, na którym będzie mówił, czym jest ta mowa nienawiści. Wiemy już, że nie jest nią j*****e PiSu i śpiewanie Cypisa, o którym nawet nie słyszałem – mówił Rafał Ziemkiewicz. – Zobacz, ile rzeczy poznajemy. Dowiadujemy się np., że polskie dziedzictwo kulturowej jest bogatsze, niż nam się wydawało – wskazywał Lisicki.

Zwiastun 324. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dla naszych Subskrybentów.