Lisicki: Zmasowany atak na Stanowskiego. Ziemkiewicz: Rządzący zastawili pułapkę

W ostatnich dniach falę oburzenia wywołał reportaż Kanału Zero z Rosji. Pierwszy odcinek serii, który zawierał materiał z Królewca, autorstwa Marii Wiernikowskiej, koncentrował się głównie na codziennym życiu Rosjan. Niektórzy komentatorzy ocenili, że pomija on szerszy kontekst polityczny, represje wobec opozycji czy rolę państwowej propagandy. Z kolei przedstawiciele Kanału Zero podkreślają, że Wiernikowska pokazała rozmowy z ludźmi i dała widzom przestrzeń na samodzielne wyciągnięcie wniosków.

Do publikacji Kanału Zero odniosła się ambasada Ukrainy w Polsce. "Pojawia się jednak pytanie – jaki jest cel tworzenia takiego materiału informacyjnego w Polsce, który służy interesom rosyjskiej propagandy? Czy taki materiał powstaje w interesie Polaków, czy jest zamiarem »zrozumieć i usprawiedliwić« rosyjskich zbrodniarzy?" – mogliśmy przeczytać.