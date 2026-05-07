Lisicki: Dlaczego Tusk dyscyplinuje Hołownię? Ziemkiewicz: Ostrzeżenie dla buntowników

Całkowicie niezależne media opublikowały całkowicie niezależny raport na temat śledztwa dot. Szymona Hołowni – mówi Paweł Lisicki. – Toczy się jakaś gra – uważa Rafał Ziemkiewicz.
Z medialnych doniesień wynika, że prokuratorzy badający działalność Collegium Humanum pracują nad projektami wniosków o uchylenie immunitetów Hołowni oraz europosła Michała Koboski. Prace nad uzasadnieniem mają trwać od lutego. Ewentualne wnioski – po zakończeniu procedur – trafiłyby pod obrady Sejmu i Parlamentu Europejskiego.
Sprawa dotyczy podejrzeń, że Hołownia mógł uzyskać dyplom uczelni bez faktycznego studiowania. Polityk stanowczo temu zaprzecza. – Nigdy studiów na Collegium Humanum nie ukończyłem, nie płaciłem za nie i nigdy też nie brałem udziału w jakichkolwiek zajęciach – podkreśla od miesięcy Hołownia.
