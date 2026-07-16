Lisicki: Czy Giertych zastąpi Żurka? Ziemkiewicz: Robi co może, żeby się wymigać

W pierwszej części programu "Polska Do Rzeczy" dziennikarze dyskutowali o aferze w Szpitalu Południowym i jej konsekwencjach, a także o decyzji sądu, który odmówił wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Zbigniewa Ziobry. Rozstrzygnięcie jest nie po myśli prokuratury i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Ziemkiewicz: Giertych za Żurka? Coś jest na rzeczy