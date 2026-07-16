Lisicki: Czy Giertych zastąpi Żurka? Ziemkiewicz: Robi co może, żeby się wymigać

Roman Giertych zaczął ostatnio świrować jeszcze bardziej niż zwykle. Tak jakby chciał pokazać premierowi, że jest ostatnim kandydatem na ministra sprawiedliwości – uważa Rafał Ziemkiewicz. Zdaniem Pawła Lisickiego, Donald Tusk coraz mniej panuje nad sytuacją.
W pierwszej części programu "Polska Do Rzeczy" dziennikarze dyskutowali o aferze w Szpitalu Południowym i jej konsekwencjach, a także o decyzji sądu, który odmówił wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Zbigniewa Ziobry. Rozstrzygnięcie jest nie po myśli prokuratury i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Ziemkiewicz: Giertych za Żurka? Coś jest na rzeczy
Źródło: DoRzeczy.pl