Ojciec Paweł Gużyński wyjechał z Polski

Dziennik informuje, że po 10 latach posługi o. Gużyński wyjechał z Polski. W czwartek, 13 lutego duchowny udał się do Rotterdamu, gdzie co najmniej pięć lat będzie zajmował się edukacją kandydatów na zakonników.

"Wyborcza" zwraca uwagę, że o. Gużyński głośno wytykał błędy polskiego Kościoła. Za wzywanie do dymisji przewodniczącego Episkopatu abp. Marka Jędraszewskiego został ukarany pokutą w odosobnieniu.

9 lutego podczas swojej ostatniej mszy w Łodzi dominikanin pożegnał się z wiernymi. W trakcie homilii padły mocne słowa. Zakonnik wrócił do tego, co od lat krytykuje w polskim Kościele.

– Wystrzegać się hipokryzji, obłudy, fasadowości, udawania, maskarady, wreszcie nobilitacji prostactwa. To jest to, co powinniśmy bardzo przepracować w Kościele. Bo ta postawa w postaci pomalowanej na różowo fasady przynosi nam bardzo wiele szkody – przekonywał o. Gużyński.

– Zachowujemy się toksycznie: nam nikt nie może niczego zarzucić, niczego wytknąć. A już nie daj Boże, jak nam wytkną coś pedały, albo lewacy. To dopiero jest zgroza! My nie ruszymy żadnego śmierdzącego problemu u siebie, ale wara, żeby nam jakiś pedał coś mówił na ten temat – mówił dominikanin.