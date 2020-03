Msza święta online. Europoseł PiS przypomina o tacy

W związku z pandemią koronawirusa Episkopat zwrócił się z apelem do biskupów, aby udzielili swoim wiernym dyspensy od niedzielnej mszy. Wiele osób śledzi Eucharystię za pośrednictwem mediów lub przez internet.

"Zdalna msza pozbawia nas jednak dwóch rzeczy: uczestnictwa w komunii świętej oraz wsparcia naszej wspólnoty parafialnej. A nasze parafie żyją materialnie dzięki nam. Nie zapominajmy o tym!" – pisze na swoim profilu na Facebooku Kosma Złotowski.

Europoseł PiS zwraca uwagę, że każda parafia ma swoje konto bankowe. Polityk apeluje: "jeśli byliśmy dziś na mszy tylko wirtualnie - tak jak ja - prześlijmy swojej parafii, lub tej, w której byliśmy tylko wirtualnie naszą dzisiejszą składkę".

"BÓG ZAPŁAĆ! A do komunii przystąpimy w lepszych czasach" – uważa Złotowski.

Na początku marca przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaapelował do wszystkich diecezji, by w miarę możliwości zwiększyły liczbę niedzielnych mszy. Ponieważ wprowadzono zarządzenie o limicie zgromadzeń do 50 osób, część kościołów w ogóle została zamknięta, żeby uniknąć nieporozumień.