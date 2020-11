Czy polski dominikanin nazwał nauczanie Kościoła reakcyjnym?

Gwałtowne protesty w Polsce cieszą się od początku sporym poparciem w liberalno-lewicowej prasie hiszpańskiej, która nawet nie próbuje ujmować spraw inaczej niż przez pryzmat swych ideologicznych uprzedzeń. Celuje w tym zwłaszcza dziennik El País zwany przez Hiszpanów biuletynem partyjnym rządzącej Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE). Gazeta straciła cały swój dawny prestiż i od ponad dekady służy raczej jako medium dezinformacji. Niestety tylko wyjątkowo odważni podejmują się walczyć z potężnym imperium medialnym PRISA, do którego należy dziennik.

Ostatnio autorka tekstów na odcinku „walka z reżymem Kaczyńskiego” pani María Harvas pracuje ciężej niż zwykle publikując w rytmie trzydniowym doniesienia z frontu walk o pogwałconą wyrokiem TK godność Polek.

Gdy jednak w materiale tak tendencyjnym, objawia się głos dominikanina Michała Paca należy zacząć się zastanawiać czy to autorka manipuluje wypowiedzią rozmówcy czy sam rozmówca niechcący się wygadał co ma do powiedzenia w tej słusznej, rewolucyjnej sprawie i to przed międzynarodową publicznością.

Oto fragment pochodzący z artykułu „Kobiety i młodzi wybuchają przeciw Polsce ultrakonserwatywnej” („El Pais” 01.11.2020)

Dominikanin Michał Pac jest zaniepokojony tym przesileniem"W Polsce żyjemy w podobnej atmosferze, jak przed hiszpańską wojną domową. Jest duży podział. Zarówno Marta Lempart, jak i Kaczyński jeszcze bardziej wyostrzyli ten spór" – opowiada nam z klasztoru Świętego Józefa znajdującego się w południowej dzielnicy Warszawy. 43-letni Pac przyznaje, że ataki na kościoły w ostatnim tygodniu, przeraziły go. "Chociaż nie wierzę, że te ataki dotrą do naszej świątyni, jesteśmy daleko od centrum". Ksiądz przypomina, że postawa Kościoła wobec aborcji jest taka sama jak zawsze, ale on sam nie zgadza się z tak twardą postawą – czasami wręcz reakcyjną – jak ta hierarchów polskich w debatach publicznych na temat równouprawnienia płci czy swobód dla kolektywu LGBT. "Trzeba przekonać wiernych, by wrócili do kościołów, ale nie zmuszać ich.

Trudno orzec czy komentarz krytyczny, dystansujący się do postawy polskiego Kościoła wyniknął mimochodem z rozmowy czy też został przez autorkę beztrosko wciśnięty w usta przeora, aby przekonać Hiszpanów jak bardzo reakcyjne i cywilizacyjnie zapóźnione jest stanowisko polskich purpuratów.

Tezę o społeczeństwie zagrożonym w swych podstawowych prawach wzmacniają także inne głosy, jak ten Agnieszki Graff mówiący o przebudzeniu Polaków po tym jak na światło dzienne wyszły doniesienia o pedofili i nadużyciach seksualnych w Kościele oraz kompletnym braku reakcji hierarchów w tej sprawie. Społeczeństwo upomniało się wreszcie o godność, przebudziło z tyranii sojuszu tronu z ołtarzem, gdy tymczasem siły policyjne traktują pokojowych manifestantów gazem pieprzowym. Wypowiedź dominikanina jest zresztą jedyną, w której napomyka się o atakach na kościoły, w żadnym innym artykule, a ukazało się ich ostatnio cztery (i to niemałych rozmiarów) nie wspomina się ani słowem o wulgarnym, agresywnym czy wybitnie antychrześcijańskim wymiarze protestów. Ani jedno zdanie nie padło w obronie niszczonych kościołów, pomników czy atakowanych księży, za to mnóstwo o łamaniu „podstawowych praw kobiet i osób LGBT”. Czytelnicy El Pais tak zresztą postrzegają świat, a każdy kto rezonuje z ich punktem widzenia znajdzie tam swoje honorowe miejsce. Życzmy więc sobie, aby polscy duchowni nie pojawiali się na ich łamach bo efekt końcowy zawsze będzie ten sam: albo manipulacja albo nasze zażenowanie.

