Kościół niemiecki forsuje interkomunię mimo sprzeciwu Stolicy Apostolskiej

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, bp Georg Bätzing po raz kolejny podkreślił, że interkomunia z protestantami powinna być dopuszczalna. Natomiast jeszcze we wrześniu Kongregacja Nauki Wiary wydała dokument, w którym zaznacza, że zgoda na przyjmowanie Ciała Chrystusa przez protestantów jest obecnie niemożliwa - pisze portal pch24.pl

„Wspólnota wiary, która na wielu płaszczyznach jest już ekumenicznie widoczna, dąży do jedności, którą będzie można przeżywać także jako komunia Eucharystii i Wieczerzy Pańskiej [ewangelickiej - red.]”. „Podejmę wszelkie wysiłki podczas prac w konferencji episkopatu, a także w dialogu z Rzymem, aby podtrzymać intensywną dyskusję na ten temat oraz zbadać i wykorzystać wyniki dialogów ekumenicznych” - zapowiedział Bätzing.

Podobne deklaracje hierarcha niemiecki składał już wcześniej mówiąc, że już wiosną 2021 r. w jego kraju wejdą w życie nowe rozwiązania pozwalające protestantom na przyjmowanie Ciała Chrystusa, a katolikom na udział w ewangelickiej Wieczerzy. Bätzing wyjaśniał wtedy, że może to zostać dokonane na gruncie dokumentu, jaki jesienią roku 2019 opracowała grupa katolickich i protestanckich teologów.

Jednak we wrześniu zdecydowany głos w tej kwestii zabrała Kongregacja Nauki Wiary pod przewodnictwem kard. Luisa Ladarii Ferrera. Kongregacja skierowała swoje pismo osobiście do bp. Georga Bätzinga, pisząc w nim, że różnice między rozumieniem Eucharystii oraz posługi kapłańskiej przez katolików i protestantów są dziś ogromne, a to oznacza, że interkomunia jest niemożliwa. Kongregacja napisała też, że wykluczone jest podejmowanie przez poszczególne osoby indywidualnej decyzji sumienia w sprawie interkomunii.

