Raport ws. McCarricka. "Pomysł, że Kościół ma jeszcze jakąkolwiek wiarygodność do ochrony jest absurdalny"

Na portalu Catholic Herald ukazał się artykuł Adama DeVille'a, profesora i przewodniczącym Wydziału Teologii i Filozofii. Autor zwraca uwagę, że strategia osłaniania hierarchów kościelnych powodowana chęcią bronienia wiarygodności Kościoła utraciła całkowicie sens.

"Wszelkie próby usprawiedliwienia działań któregokolwiek z przedstawicieli Kościoła wymienionego w raporcie są bezcelowe. Po trzydziestu latach takich doniesień pomysł, że Kościół ma jeszcze jakąkolwiek wiarygodność do ochrony, jest absurdalny: ten statek przepłynął dawno temu na skraj otchłani i wpadł w ciemność, z której nikt z nas dzisiaj nie wyjdzie. Odzyskanie prawowitego autorytetu Kościoła do nauczania, uświęcania i rządzenia jest obecnie projektem na wieki i nie tylko te wszystkie fałszywe apologetyki nie pomogą: one tylko pogarszają sytuację." - pisze teolog

Takie wysiłki wciąż pozostawiają ofiary niewidzialnymi i nieistotnymi: zamiast tego po raz tysięczny ujawniają, że zależy nam jedynie na „uzdrowieniu” reputacji instytucji, a nie na naprawieniu szkód wyrządzonych ukochanym istotom ludzkim stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Powiem wprost: jeśli bardziej zależy ci na ochronie reputacji jakiegoś dawnego (lub obecnego) prałata niż na pomaganiu ofierze, to jesteś częścią problemu – kontynuuje DeVille.

Jeśli zamiast tego chcemy być częścią procesu leczenia, musimy szukać ofiar i słuchać ich tak długo, jak to konieczne. Już nigdy przyszłe pokolenie Kościoła nie może czytać raportu o kryminalnym kardynale, o synekurach symoniakalnych w New Jersey, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Rzymie i niezliczonych innych miejscach, podczas gdy wszystkie jego ofiary giną w celowym zapomnieniu - grzmi autor publikowanego przez The Catholic Herald tekstu.

Dopiero gdy ukażemy niewidzialne ofiary, możemy mieć nadzieję, że odzyskamy ich zaufanie poprzez zniesienie obecnego systemu nominacji biskupich i wprowadzenie innych ważnych reform, o których więcej innym razem - konkluduje DeVille.

