Bp Ignacy Dec: Świat akademicki jest zakażony ideologią neomarksistowską

Na falach Radia Maryja bp Ignacy Dec odniósł się do kondycji świata akademickiego w Polsce

Świat akademicki niestety jest dzisiaj zakażony ideologią neomarksistowską. Dlatego mamy ludzi, którzy zatracili świadomość wartości prawdy, dobra, piękna i świętości. Jest potrzebna jakaś refleksja, żeby proces kształcenia młodego pokolenia był ukierunkowany na rozwój człowieka w wymiarze religijnym. Religia jest syntezą wszystkich wartości - mówił biskup.

My, duchowni, jesteśmy przerażeni tym, co słyszeliśmy i widzieliśmy na ulicach w naszym kraju. To jest powód do podjęcia refleksji, abyśmy zrobili coś, żeby instytucje wychowawcze (…) kształtowały człowieka według myśli Bożej i rozwijały osobowość. W języku teologicznym czy ascetycznym nazywa się to wzrastaniem w doskonałości. Rozwijanie uzdolnień intelektualnych, moralnych i religijnych jest dążeniem do świętości - kontynuował hierarcha

Refleksja będzie źródłem działania. Najpierw trzeba sprawę rozważyć, rozeznać, przemyśleć, a potem wytyczyć jakieś cele i podjąć właściwe działania - dodał bp Dec.



Człowiek jest istotą, która winna być poddana procesowi wychowania, a w wychowywaniu są ważne dwie ścieżki – ścieżka przekazywania wiedzy, która jest ważna, ale nie najważniejsza; oraz ścieżka wychowania według pewnych wartości. W procesie wychowania musimy mieć świadomość, jakie wartości są najważniejsze. (…) W obecnym wychowaniu zniknęły wartości, które są bardzo ważne. Dlatego dzisiaj mamy ludzi, którzy zatracili świadomość wartości prawdy, dobra, piękna i świętości - powiedział biskup.



Świat akademicki niestety jest dzisiaj zakażony ideologią neomarksistowską. Są nauczyciele akademiccy, którzy wyraźnie o tym mówią i widać ich na protestach. Są tam, gdzie nie powinni być. Wiemy, że niektórzy rektorzy zarządzali godziny rektorskie w czasie protestów, czyli była z ich strony zachęta do udziału w tych marszach, które miały miejsce – w Strajku Kobiet. (…) Jest potrzebna jakaś refleksja, żeby proces kształcenia młodego pokolenia był bardziej owocny i ukierunkowany na rozwój człowieka w wymiarze religijnym. Religia jest syntezą wszystkich wartości – podkreślił duchowny.



Bp Ignacy Dec jest biskupem seniorem diecezji świdnickiej. W przeszłości był rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a także rektorem tamtejszego Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

