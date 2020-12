Korea Południowa stawia zarzuty za upowszechnianie Biblii

Amerykańskiemu pastorowi władze Korei Południowej postawiły zarzuty za wypuszczenie w kierunku ateistycznej dyktaturę Korei Północnej balonów wypełnionych helem z dołączonymi do nich Bibliami.

Balony z Biblią

Wielebny dr Eric Foley z "Voice of the Martyrs Korea" bez żadnych problemów od ponad dziesięciu lat stosuje swoją metodę ewangelizacji ateistycznej Korei Północnej. Foley i jego pomocnicy co roku wysyłają balonami około 30 000 Biblii do komunistycznej Korei. Balony są wyposażone w zaawansowaną technologię GPS, dzięki czemu misjonarze mogą potwierdzić, że lądują one tam, gdzie zamierzają. Biblie są czasami wysyłane w postaci broszur, czasami na kartach SD lub USB. Są one wypuszczane z Korei Południowej na obszarach wiejskich.

Foley powiedział w zeszłym miesiącu dla "Mission Network News", że władze Korei Południowej próbują teraz powstrzymać go przed wysyłaniem balonów, ponieważ może to wpłynąć na i tak już napięte stosunki między dwoma krajami.

Zagrożenie dla pokoju?

Foley powiedział, że represje mają związek z porozumieniem z 2018 roku mającym na celu zmniejszenie napięć militarnych, w którym według misjonarza stwierdzono, że „Korea Południowa zasadniczo podejmie kroki, aby powstrzymać wystrzeliwanie balonów”. Co więcej Korea Północna zagroziła, że jeśli rząd Korei Południowej nie ograniczy "złej propagandy" wysyłanej balonami dojdzie do zerwania porozumienia.

"Później południowokoreańskie Ministerstwo Zjednoczenia zasygnalizowało, że będzie zabiegać o uchwalenie ustawy zapobiegającej wypuszczaniu materiałów balonami" – powiedział Foley.

