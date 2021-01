Nowy film Papieża Franciszka budzi kontrowersje. "Religijny indeferentyzm"

Krytyczny tekst pojawił się na portalu Life Site, a jego autorem jest Michael Haynes.

Papież mówi na filmie: "Kiedy modlimy się do Boga, idąc za Jezusem, spotykamy się jako bracia i siostry z tymi, którzy modlą się zgodnie z innymi kulturami, innymi tradycjami i innymi wierzeniami. Jesteśmy braćmi i siostrami, którzy się modlą" – mówi Papież Franciszek.

"Braterstwo prowadzi nas do otwarcia się na Ojca wszystkich i do zobaczenia w drugim brata lub siostry, do dzielenia naszego życia lub do wspierania, do kochania i poznawania siebie nawzajem" - kontynuuje Franciszek.

"Kościół ceni działanie Boga w innych religiach, nie zapominając, że dla nas, chrześcijan, źródłem ludzkiej godności i braterstwa jest Ewangelia Jezusa Chrystusa" – dopowiada Papież. W tym momencie wideo ponownie przełącza się na nagranie przedstawiające muzułmańskie kobiety kończące modlitwy.

Religijny indyferentyzm Franciszka?

Zdaniem Haynesa Franciszek odwraca relację między braterstwem a religią, traktując braterstwo jako cel, do którego religia ma dążyć. Papież stawia dwa pytania: „Co to znaczy służyć braterstwu?” oraz „Jaką rolę odgrywają religie na drodze do ludzkiego braterstwa?”

Papież – zdaniem Haynesa – przedstawia całkowicie ziemski obraz relacji ludzi między sobą i z Bogiem. Stwierdza, że Bóg uczynił wszystkich ludzi "równymi wobec praw, obowiązków i godnością, a powołał ich do wspólnego życia jako bracia i siostry”, ale nie wspomina o nadprzyrodzonym powołaniu, które człowiek musi osiągnąć, aby dotrzeć do nieba.

Haynes zauważa, że nauka zawarta w filmie jest podobna w duchu do encykliki "Fratelli tutti". W publikowanej na naszym portalu rozmowie Paweł Milcarek, redaktor naczelny "Christianitas" podkreślił tę trudność wynikającą z tekstu papieskiego: "Dla mnie takim zupełnie podstawowym problemem z tą encykliką jest to, że Papież zdecydował się mówić o sprawach zasadniczych, ważnych dla wszystkich ludzi, chwilami trochę tak, jakby nie był chrześcijaninem".

Braterstwo a Covid-19

Ks. Frédéric Fornos SJ, dyrektor Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy, zwrócił uwagę na związek między COVID-19 a ponownym naciskiem Papieża na problem trudności z braterstwem ludzi: „Po roku 2020 naznaczonym skutkami pandemii, zarówno na poziomie sanitarnym, jak i społeczno-gospodarczym, szczególnie ważne jest, aby ta intencja Ojca Świętego pomogła nam zobaczyć siebie nawzajem bardziej jako braci i siostry na drodze do pokoju, który z każdym dniem staje się coraz bardziej potrzebny”.

Dołączamy film z udziałem Papieża.

Czytaj też:

Kiedy będą szczepić się osoby duchowne? Rzecznik KEP dał jasną odpowiedźCzytaj też:

K+M+B czy C+M+B? Rzecznik KEP odpowiada