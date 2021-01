Biskupi Ameryki Łacińskiej dyskryminują katolików przywiązanych do tradycji

Ameryka Północna i Ameryka Łacińska różnią się niemal pod każdym względem. Północny kontynent jest obszarem poddanym silniejszym wpływom sekularyzacyjnym – szczególnie dotyczy to Kanady, Ameryka Łacińska jest za to miejscem wysokiej aktywności religijnej, choć jednocześnie widocznego kryzysu katolicyzmu. Wielu katolików trafia tam do sekt protestanckich.

Według raportu Una Voce to biskupi Ameryki Północnej, nawet jeśli bez entuzjazmu, stosują się do prawa Kościoła chętniej.

W Stanach Zjednoczonych aż 58,3 respondentów zadeklarowało, że tradycyjna liturgia w ich diecezji celebrowana jest nie tylko w niedziele i święta nakazane. To bardzo wysoki odsetek wskazujący, że codzienna celebracja nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego nie jest czym rzadkim. Aż 25,9 proc. ankietowanych, czyli co czwarty poinformowało, że Msza trydencka celebrowana jest w każdą niedzielę. Tylko 9,3 proc. zapytanych odpowiedziało, że Msza taka jest odprawiana okazjonalnie. Na sytuację, w której liturgia zgodnie z księgami z roku 1962 nie jest sprawowana w ogóle wskazało jedynie 5,6 proc..

Sytuacja w Ameryce Łacińskiej ma się zupełnie inaczej. Aż 52,6 proc. pytanych poinformowało, że Msza w ich diecezji nie jest odprawiana. Okazjonalne ma to miejsce według co czwartego badanego. Liturgia coniedzielna została zadeklarowana w 18,6 proc przypadkach. Na częstsze sprawowanie tradycyjnej liturgii wskazało tylko 4,1 proc. ankietowanych.

Raport informuje także, że wielu biskupów Ameryki Łacińskiej traktuje osoby przywiązane do tradycji łacińskiej jak wiernych drugiej kategorii, a księżom zakazuje odprawiania starożytnej liturgii katolickiej.

Papież Benedykt XVI w 2007 roku opublikował motu proprio "Summorum Pontificum", w którym przywrócił w Kościele pełne prawa tzw. liturgii przedsoborowej. Jednak nieprzerwanie od tamtego czasu wielu biskupów świata na różne sposoby ogranicza dostęp do takiej liturgii a także utrudnia jej promocję.

Czytaj też:

Niemiecki biskup chłodno o decyzji Franciszka ws. posług kobiet przy ołtarzuCzytaj też:

Kard. Schönborn: Posługi kobiet przy ołtarzu, to odpowiedz na "dawne pragnienie"