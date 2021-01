Polak skazany na zagłodzenie w brytyjskim szpitalu

Niestety w sprawie mężczyzny znanego jako RS po raz drugi negatywnie wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka, co otworzyło drogę do tego, by po raz kolejny odłączyć Polaka od podawanego mu pożywienia. Wcześniej przerwy w karmieniu trwały 2, 5 i 3 dni. Pierwsze już po trzech dniach stanu śpiączki. Przewiduje się, że RS nie będzie żył dużej niż kilkadziesiąt godzin jeśli proces zagładzania nie zostanie przerwany.

Według informacji jakie pojawiały się w mediach, szpital już rozdysponował organy RS dla innych pacjentów. Szpital nie zgadza się na żadne zewnętrzne ekspertyzy pomimo tego, że z nagrań wideo wykonanych przez rodzinę Polaka wynika,że znajduję się on w stanie niskiej, ale świadomości. Siostra RS twierdzi, że jej brat reagował gestami głowy na kierowane do niego słowa, a także płakał. Może to oznaczać, że rehabilitacja i prawdopodobne przywrócenie do świadomości nie jest nieprawdopodobne. Rodziny Polaka niestety nie wspiera żona RS, która twierdzi, że mąż nie chciałby żyć w stanie w jakim się znajduje i sprzeciwia się transportowi chorego do Polski, gdzie mógłby otrzymać opiekę. Rodzina argumentuje, że RS jest praktykującym katolikiem i z pewnością zgadzał się z katolickim stanowiskiem poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Szpital w Plymouth nie reaguje na interwencje rodziny pacjenta, ani też polskiej ambasady. Wydaje się, że jedynie interwencja premiera Mateusza Morawieckiego mogłaby zmienić tę sytuację, jak do tej pory nie wydaje się jednak by miało to nastąpić. Niestety przypadek RS nie jest odosobniony, świadectwa mówiące o praktyce zagładzania pacjentów, szczególnie starszych i "nie rokujących" są zwykłą praktyką.

