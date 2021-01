Francuscy biskupi proszą o post i modlitwę

W dniu 19 stycznia komisja specjalna Senatu rozpatrzy w drugim czytaniu tekst ustawy bioetycznej, po afirmującym ją głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym w lipcu 2020 r. Tekst ten budzi wiele pytań i wątpliwości co do roszczenia techniki do rozwiązać wszystko.

Biskupi Francji zapraszają katolików do postu i modlitwy w każdy piątek przez miesiąc, równocześnie prowadzona jest kampania informacyjna na temat najbardziej kontrowersyjnych elementów pakietu bioetycznego. Ustawa zawiera przede wszystkim dwa nieakceptowalne elementy. Pierwszy dotyczy procedury poczęcia in vitro, która ma być dostępna dla par lesbijskich a także dla samotnych kobiet, tylko na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego. Drugi element, który nie był tak mocno nagłaśniany i został przemycony przez projektodawcę, to aborcja na życzenie praktycznie do samego końca ciąży, która może być uzasadniona niepokojem psychofizycznym matki. Francuscy biskupi postanowili zareagować nie tylko poprzez akcję modlitewną, ale przygotowali także dossier na temat problemów związanych z ustawą. Diecezja Lille wyprodukowała również cykl filmów na ten temat. Biskupi uważają także, rząd wykorzystuje okoliczności pandemii by przepchnąć ustawę, która w innych okolicznościach prawie na pewno wywołałaby protesty na ulicach francuskich miast.

