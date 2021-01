Wojna w Etiopii zagraża starodawnej kulturze chrześcijańskiej tego kraju

Kościół Najświętszej Marii Panny z Syjonu, w którym podobno mieści się arka – trumna z pozłacanego drewna zawierająca kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami – był miejscem niedawnej masakry 750 osób.

Międzynarodowi eksperci podnieśli alarm w związku z zagrożeniem dla sanktuarium Arki, ale i innych religijnych oraz kulturowych artefaktów. Zagrożenie to wynika z eskalacji konfliktu w regionie Tigray w Etiopii.

Wśród wyrażających zaniepokojenie są choćby naukowcy z Hiob Ludolf Centre for Ethiopian and Eitrean Studies na Uniwersytecie w Hamburgu, którzy ostrzegają, że bogate dziedzictwo kulturowe Tigray jest „bardzo zagrożone”. W apelu twierdzą, że według raportów działania wojenne mają miejsce w pobliżu znanych miejsc kulturalnych.

"Istnieją doniesienia o grabieży rękopisów z kościołów i klasztorów w Tigray oraz ostrzeżenia, że mogą one zostać wywiezione z Etiopii i sprzedane na targach antyków w innych krajach".

Konflikt w Tigray rozpoczął się na początku listopada, kiedy premier Etiopii Abiy Ahmed, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, wysłał siły federalne do ataku na Front Wyzwolenia Ludu Tigray (TPLF), który rządził krajem przez prawie trzy dekady, aż do 2018 roku. Abiy oskarżył TPLF o tworzenie własnych sił zbrojnych dążących do destabilizacji Etiopii i przeprowadzenie nielegalnych wyborów. Oddziały z Erytrei, dawnego wroga Etiopii, przekroczyły granicę regionu Tigray, aby walczyć u boku sił Abiya.

Czytaj też:

Caritas wspiera Chorwację po trzęsieniu ziemi. Jak możemy pomóc?Czytaj też:

Ośmiu hierarchów wspiera tożsamość LGBT