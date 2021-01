Kwaśniewski po śmierci Polaka w Plymouth: Potrzebne umowy międzynarodowe

"Pan Sławomir umarł, zagłodzony w angielskim szpitalu. Podjęte przez rodzinę, prawników, rząd i wielu ludzi dobrej woli starania nie zmieniły stanowiska brytyjskich lekarzy i sądu" – napisał Jerzy Kwaśniewski w mediach społecznościowych.

"Angielski sąd wprost przyznawał, że Pan Sławek nie był w stanie wegetatywnym, że miał (ograniczoną) świadomość, że mógł jeszcze żyć latami. Ale i tak uznano, że lepiej, by pozbawiony nawadniania i jedzenia "umarł w kilka tygodni". To wielka klęska praw człowieka, praw pacjenta. Klęska ludzkiej godności. Nie możemy pozwolić, by w przyszłości taka sytuacja ponownie nas zaskoczyła, zmuszała do pospolitego ruszenia. Nie pozwolimy, by taka tragedia się powtórzyła" – napisał Kwaśniewski w dalszej części wpisu.

Prezes Ordo Iuris zapowiedział przedstawienie polskiemu rządowi propozycji nowych umów międzynarodowych: "Instytut Ordo Iuris przygotował memorandum w sprawie międzyrządowych porozumień, na mocy których w przyszłości Polacy zagrożeni zagłodzeniem byliby transportowani do swojej ojczyzny. O szczegółach niebawem".

Polak zmarł po kilkunastu dniach odłączenia od aparatury podającej pożywienie i płyny. Od wielu dni o jego ratunek i sprowadzenie do kraju zabiegały polskie władze.

