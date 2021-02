Jeden sędzia zablokował prawo aborcyjne w Argentynie

Po tym jak parlament argentyński zalegalizował swobodny dostęp do do aborcji do 15 tygodnia ciązy nastąpił niespodziewany zwrot sytuacji.

Sędzia Marta Aucar z prowincji Chaco zatwierdziła środek zapobiegawczy, który chroni prawa nienarodzonego dziecka i uznaje nową ustawę za niekonstytucyjną. "Wykonywanie zabiegów aborcyjnych ogranicza, podważa, nadużywa, ogranicza oraz zmienia prawo do życia nienarodzonego dziecka, [które jest] chronione przez nasz system prawny od poczęcia" – napisała sędzia w uzasadnieniu. System prawny ma specyficzną konstrukcję, bo chociaż nowe prawo zostało uchwalone na poziomie federalnym, to jedna każda z prowincji ma swoja własna konstytucję. Po tym wydarzeniu Marta Aucar stała się przedmiotem ataków i oskarżeń takich jak to, że jest blisko związana z Kościołem katolickim. Jeden z proaborcyjnych prawników orzekł, że prowincja Chaco nie może mieć „niższych standardów praw człowieka niż reszta prowincji” Spór z Chaco najprawdopodobniej będzie powoli przechodził przez sądy i ostatecznie trafi do argentyńskiego Sądu Najwyższego.

Podobne inicjatywy zabezpieczenia prawa nienarodzonych zaczynają być podejmowane także w innych regionach. Czytaj też:

