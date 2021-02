Papież: Wielki Post to podróż z niewoli do wolności

"Czterdzieści dni Wielkiego Postu to okazja do odwrócenia się od niewoli grzechu do wolności znalezionej w pojednaniu z Bogiem" – powiedział papież Franciszek.

"Droga Wielkiego Postu jest wyjściem z niewoli do wolności” – powiedział Papież.

"Te czterdzieści dni to czterdzieści lat, podczas których lud Boży przeszedł przez pustynię, aby powrócić do ojczyzny. Jak trudno było opuścić Egipt!" - powiedział Ojciec Święty.

"Nasza podróż z powrotem do Boga jest zablokowana przez nasze niezdrowe przywiązania, powstrzymywana przez uwodzicielskie sidła naszych grzechów, przez fałszywe zabezpieczenia pieniędzy i pozorów, przez paraliż naszego niezadowolenia" – orzekł Franciszek.

"Aby wyruszyć w tę podróż, musimy zdemaskować te iluzje" – dodał Papież.

"Pojednajcie się: podróż nie opiera się na naszych własnych siłach" - powiedział. "Serdeczne nawrócenie, wraz z uczynkami i praktykami, które je wyrażają, jest możliwe tylko wtedy, gdy zaczyna się od prymatu dzieła Bożego. Tym, co pozwala nam wrócić do Niego, nie są nasze własne zdolności czy zasługi, ale Jego oferta łaski" – kontynuował Franciszek.

"Początkiem powrotu do Boga jest uznanie, że potrzebujemy Jego i Jego miłosierdzia, potrzebujemy Jego łaski. To jest właściwa droga, droga pokory" – dodał Papież.

