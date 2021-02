Apel rzeczników Kościołów chrześcijańskich

"W tych dniach Kościoły tradycji zachodniej, a po kilku tygodniach Kościoły tradycji wschodniej, rozpoczynają Wielki Post ‒ Czas Pasyjny. Chrześcijanie przez czterdzieści dni jednoczą się z duchową walką Jezusa na pustyni i z Jego Męką, aby przygotować serca na obchód radosnej tajemnicy Zmartwychwstania" – czytamy w oświadczeniu.

"Ten szczególny okres ma być dla wszystkich chrześcijan czasem nawrócenia, modlitwy, postu, jałmużny, szczególnego słuchania Słowa Bożego, pełnienia uczynków chrześcijańskiej miłości, zwłaszcza wobec ubogich i najsłabszych. Ma być także czasem osobistego rachunku sumienia, wyznawania win, naprawy wyrządzonych szkód, czynów pojednania i podjęcia zobowiązania do życia na co dzień według wskazań Ewangelii" – piszą dalej rzecznicy.

"Jako rzecznicy Kościołów różnych denominacji chrześcijańskich chcemy wspólnie zaapelować do wszystkich wyznawców Chrystusa, by tegoroczny Wielki Post ‒ Czas Pasyjny otworzył nas jeszcze bardziej na poszanowanie wspólnych nam wartości, których źródłem jest Ewangelia. Niech jej słowa inspirują nas do wzajemnego szacunku i dialogu, a przez to pogłębiania więzi, które rodzą się w prowadzonych działaniach ekumenicznych" – podsumowują autorzy.

Dokument podpisali: Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, dk. Łukasz Leonkiewicz, Rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i ks. Leszek Gęsiak SJ, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

