Papież: Życie chrześcijańskie jest walką z duchem zła

Punktem wyjście tych rozważań było kuszenie jakiemu został poddany Jezus Chrystusa na pustyni. Papież powiedział, że wiara i nadzieja i pokuta są właściwymi skutecznymi narzędziami walki ze złem.

"Każdego roku na początku Wielkiego Postu ta Ewangelia mówiąca o kuszeniu Jezusa na pustyni przypomina nam, że życie chrześcijanina idącego śladami Pana jest walką z duchem zła" – powiedział Papież.

Ewangelia ta "pokazuje nam, że Jezus chętnie stawił czoła Kusicielowi i pokonał go; a jednocześnie przypomina nam, że diabeł ma również możliwość działania na nas, poprzez swoje pokusy" – przypomniał Franciszek.



"Musimy być świadomi obecności tego przenikliwego wroga, który szuka naszego wiecznego potępienia, naszego niepowodzenia i przygotować się do obrony przed nim i do walki z nim. Łaska Boża zapewnia nas przez wiarę, modlitwę i pokutę o zwycięstwie nad wrogiem" – kontynuował Ojciec Święty.

Papież równocześnie zwrócił uwagę, że pustynia jest miejscem, gdzie do człowieka przemawia Bóg. Pustynia to miejsce oderwania od świata. Dlatego chrześcijanin nie powinien obawiać się wyjścia na pustynię, ponieważ tam przemawia do nas w szczególny sposób Słowo Boże.

