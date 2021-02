Papież Franciszek zwiększy kontrolę nad Kolegium Kardynalskim

W dniu 27 lutego, kiedy kardynał Gabriel Zubeir Wako skończy 80 lat liczba kardynałów uprawnionych do głosowania na konklawe spadnie do 127. Będzie i zatem o siedmiu więcej niż wynosi limit 120 ustanowiony przez Pawła VI i potwierdzony przez Jana Pawła II. Papież Franciszek nie traktuje tej liczby w sposób ścisły. Możemy się nawet w 2020 roku spodziewać 130 kardynałów mogących głosować.

W 2021 r. pięciu kolejnych kardynałów skończy 80 lat, a tym samym przestanie głosować na konklawe: kardynałowie Wilfrid Fox Napier, George Pell, Maurice Piat, Beniamino Stella i Angelo Scola.

Oznacza to, że do końca roku liczba kardynałów uprawnionych do głosowania na konklawe spadnie do 122. Jest jednak właściwie pewne, że pojawią się liczni nowi purpuraci.

Rośnie liczbowa przewaga kardynałów Franciszka

Podczas swojego pontyfikatu papież Franciszek mocno przekształcił Kolegium Kardynałów. W ciągu siedmiu lat zwołał siedem konsystorzy i wykreował 101 nowych kardynałów, z których 79 może głosować na konklawe. Dla porównania św. Jan Paweł II w ciągu 27 lat pontyfikatu zwołał dziewięć konsystorzy.

Konklawe składałoby się teraz z 73 kardynałów wykreowanych przez papieża Franciszka, 39 – przez Benedykta XVI i 16 – przez Jana Pawła II.

Wielu obserwatorów w Kurii Rzymskiej uważa, że biorąc pod uwagę sposób działania Papieża Franciszka i trwającą zmianę pokoleniową w Kurii, jest prawdopodobne, że papież zdecyduje się rozszerzyć Kolegium Kardynałów do 130 i podaruje czerwony biret nowym prefektom dykasterii watykańskich.

Odejdą kolejni szefowie kongregacji

Kardynał Robert Sarah zostanie zastąpiony w Kongregacji Kultu Bożego prawdopodobnie niekardynałem potrzebującym czerwonego kapelusza.

Kardynał Beniamino Stella, lat 79, opuści Kongregację ds. Duchowieństwa, gdy w sierpniu przyszłego roku skończy 80 lat.

Kardynał Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, ma już 77 lat i wkrótce przejdzie na emeryturę. Kardynał Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów, ma 76 lat. Kardynał Luis Ladaria, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, również ma 76 lat, a kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, ma 77 lat. Przewodniczący administracji Państwa Watykańskiego, kardynał Giuseppe Bertello, w październiku zeszłego roku skończył 78 lat.

Nawet sześciu nowych kardynałów w kurii

Oznacza to, że papież będzie mógł mianować sześciu nowych prefektów w Kurii Rzymskiej, przy czym wszystkie stanowiska są tradycyjnie kierowane przez kardynałów.

Da to Papieżowi Franciszkowi szansę na rozszerzenie Kolegium Kardynałów, dzięki czemu będzie miał jeszcze większy wpływ na to, kto zostanie jego następcą.

