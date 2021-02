Przewodniczący niemieckiego Episkopatu jawnie sprzeciwia się nauczaniu Kościoła

Biskup Georg Bätzing powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej 25 lutego, że należy uszanować "osobistą decyzję sumienia" osób pragnących przyjąć Komunię św.

Bp Bätzing w ten sposób odpowiedział na pytanie o kontrowersyjną propozycję "wspólnoty posiłków eucharystycznych" między katolikami i protestantami.

Ekumeniczna Grupa Badawcza wyznacza kierunek

Propozycja została złożona przez Ekumeniczną Grupę Badawczą protestanckich i katolickich teologów (znaną pod niemieckimi inicjałami ÖAK) w dokumencie z 2019 r. zatytułowanym "Razem przy stole Pańskim.

ÖAK przyjął tekst propozycji pod współprzewodnictwem Bätzinga i emerytowanego biskupa luterańskiego Martina Heina.

Zapytany, jak by zareagował, gdyby protestant przyszedł do niego z prośbą o Eucharystię, Bätzing powiedział dziennikarzom: "Nie mam z tym problemu i widzę siebie w zgodzie z papieskimi dokumentami".

Niemiecka praktyka sprzeczna z prawem kościelnym

Biskup dodał, że jest to już "praktyka" w Niemczech "w każdą niedzielę" i że księża w jego diecezji limburskiej nie ponieśliby negatywnych konsekwencji, gdyby został zgłoszony taki przypadek.

Bätzing podkreślił, że nie należy "po prostu zapraszać wszystkich", a chociaż ogólne zaproszenie do przyjęcia Eucharystii nie jest dozwolone to ważne jest, aby okazywać "szacunek dla osobistej decyzji sumienia jednostki" przystępującej do Komunii.

"Nie odmawiam Komunii św. protestantowi, jeśli o to prosi” – powiedział wprost Bätzing.

ÖAK powstała w 1946 roku w celu wzmocnienia więzi ekumenicznych. Jest niezależna zarówno od Konferencji Episkopatu Niemiec, jak i od Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), organizacji reprezentującej 20 grup protestanckich. Równocześnie ÖAK informuje oba organy o swoich obradach.

Stolica Apostolska się sprzeciwia

Dokument ÖAK wzbudził obawy w Watykanie, skłaniając do interwencji Kongregację Nauki Wiary we wrześniu 2020 roku.

W czterostronicowej krytyce i liście do Bätzinga kongregacja podkreśliła, że między protestantami i katolikami pozostały znaczące różnice w rozumieniu Eucharystii i posługi, które uniemożliwiają praktykowanie interkomunii.

