Gigantyczna pomoc z Polski dla Chorwacji

Najważniejszą potrzebą jest zapewnienie dachu nad głowom bezpośrednim ofiarom trzęsienia ziemi.

"Na 26 tys. skontrolowanych domów 3,1 tys. wymagało rozbiórki, 5,3 tys. gruntownych napraw, a 15,8 tys. doświadczyło drobniejszych uszkodzeń. Około jednej trzeciej ludności obszaru, który ucierpiał na skutek wstrząsów, opuściło swoje domy tymczasowo lub na stałe. Dlatego do najpilniejszych potrzeb, oprócz dostarczenia poszkodowanym wsparcia rzeczowego, w tym żywności i wody, ubrań i butów, podstawowych artykułów gospodarstwa domowego, a także grzejników, mebli i materiałów budowlanych, było zapewnienie im dachu nad głową" – czytamy w komunikacie Caritasu, który opublikował portal Konferencji Episkopatu Polski.

Kwota zebrana w Polsce pozwoliła na dostarczenie wielu rodzinom kontenerów mieszkalnych potrzebnych jako tymczasowe miejsca zamieszkania.

"W nich będą mogli mieszkać do czasu, aż zostaną odbudowane ich domy. Ludzie przeżyli tu katastrofę, ale chcą pozostać na rodzinnej ziemi, a my – ludzie, Kościół – musimy im w tym pomóc" – mówi ks. Fabijan Svalina, dyrektor Caritas Chorwacja.

"Polski i chorwacki naród są ściśle powiązane. Łączy nas papież Jan Paweł II. My go nazywamy naszym, bo czujemy, że to nasz papież i nasz święty. On jest świętym Miłosierdzia Bożego. To Miłosierdzie Boże jest obecne zwłaszcza teraz. W tych dniach wypełnia polską Caritas i dociera do nas – tu, gdzie jest potrzebne. Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy się włączyli w tę rzekę miłości" – mówi ks. Bože Radoš, biskup Varaždin, którego słowa cytuje komunikat Caritas Polska.

