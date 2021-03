Warto ratować każde życie!

Wywiad pochodzi z książki "Chodzi mi o życie", wydanej nakładem Wydawnictwa Esprit w marcu 2021. "Do Rzeczy" objęło książkę patronatem medialnym.

Małgorzata Terlikowska: Mimo sukcesów w pracy z młodzieżą z czasem przestał ksiądz się tym zajmować i zawodowo zajął się działalnością pro­life. Przypadek? A może Duch Święty?

Ks. Tomasz Kancelarczyk: Moje pro-life to i przypadek, i pewna formacja, która miała początek, jak już mówiłem, we wspólnocie Wiara i Światło i w doświadczeniu bardzo trudnego domu opieki społecznej w Moryniu, na mojej pierwszej parafii. Miło było się spotkać z tymi niepełnosprawnymi chodzącymi czy nawet jeżdżącymi na wózku, ale gdy poszło się do sal i zobaczyło się te leżące, powyginane ciała, z którymi nie można było znaleźć kontaktu, które wydawały dźwięki i śliniły się... To była dla mnie ta baza, doświadczenie wartości życia. Tam się to wszystko zaczęło. Późniejsze wydarzenia były już bardziej zbiegiem okoliczności. Gdybym nie miał tego wcześniejszego doświadczenia, może byśmy się dziś nie spotkali. Jako ksiądz zawsze byłem za życiem, to bez- dyskusyjna sprawa. Ale mówić o tym, a odpowiedzieć na konkretne zagrożenie wartości życia, to dwa różne światy […]

Nie ma ksiądz czasami wrażenia, że pro­life to dziś walka z wiatrakami? Czarne marsze, coraz więcej zwolenników aborcji czy tak zwanego wyboru kobiet... Dziesiątki celebrytów, autorytetów młodych, przekonują do aborcji. Czy miał ksiądz momenty, w których był przekonany, że ta robota nie ma sensu?

To, co robię w ramach fundacji, z fundacją, z darczyńcami, to kropla w kropli morza potrzeb. Ale ta kropeleczka jest tak cenna, że warto dla niej żyć i warto dla niej walczyć. Mimo że wokół nas będzie wiele pogardy dla życia, ludzie będą odrzucali jego wartość, my sami mamy zachowywać się jak trzeba. Nie żyjemy tylko tu i teraz. Patrzymy na wartość życia w perspektywie życia wiecznego; w Bogu jesteśmy na zawsze. Miejmy tę świadomość. Choćbyśmy uratowali jedno życie – warto. Z podniesioną głową idę do następnego życia, bo to zrobiłem. Tak, po drodze było wiele błędów, różnych spraw, których się wstydzę i które były niedobre. Ale działalność pro-life jest tak piękna, że to wszystko przykrywa. Dlatego też mamy w swoim życiu robić wszystko, aby było tego dobra jak najwięcej. Jedno życie uratujemy, a tysiąc pójdzie na śmierć, czy to ma sens? To ma sens.

"Bądź twardy"

Jak ksiądz jako człowiek radzi sobie z tym wielkim obciążeniem psychicznym i odpowiedzialnością? Bo w pewnym momencie zostaje ksiądz obarczony odpowiedzialnością za los tych kobiet, za ich wybory, za ich życie, za życie tych dzieci.

Wiem jedno: muszę iść do przodu. To podobnie jak przy pogrzebach. Nie mogę sobie pozwolić na rozczulanie się nad sobą. Te ceremonie są dla mnie bardzo ważne, ale one nie mogą mnie paraliżować, bo nie wypełnię swojej funkcji jako kapłan i nie poprowadzę następnych. Tak samo świadom odpowiedzialności za sprawy, które do mnie trafią w przyszłości, nie mogę poprzestać na tych zrealizowanych. Nie chodzi o to, że mówię sobie: „Bądź twardy”. Po prostu wiem, że nie mogę się poddać. Poza wszystkim nie jestem sam – gdyby tak było, na pewno nie dałbym rady. Ale jest fundacja, są wolontariusze, darczyńcy, a nad tym wszystkim czuwa Pan Bóg i jakoś to wspiera. Nie jest tak, że ja to biorę na siebie.

Ale to ksiądz jest pierwszym kontaktem.

Owszem, i jak powiedziałem, nieraz jestem poruszony do łez. Bywa, że i noce zarywam, bo ktoś dzwoni i trzeba z nim porozmawiać. Przy sytuacjach aborcyjnych mimo zmęczenia człowiek staje się bardziej przytomny, bo wie, że chodzi o życie, o czyjś dramat. Ważne jest, żeby wysłuchać i coś ewentualnie zaradzić.

Zadbajmy o atmosferę pro-life

Ksiądz zachęca do pewnej uważności, do tego, by mieć oczy i serca szeroko otwarte, by zauważać potrzebujące osoby w swoich środowiskach.

Trzeba po prostu być uważnym i czułym. I nie zwalać wszystkiego na kogoś innego, na fundacje, domy samotnej matki, Caritas... Trudnych sytuacji jest tak wiele, że te organizacje na pewno nie są w stanie wszystkich objąć. Cieszę się, że są ludzie, którzy uczestniczą w rodzeniu się nowego życia w wymiarze finansowym. Cieszę się, że są osoby, które to robią w wymiarze modlitewnym, podejmując choćby codzienną modlitwę duchowej adopcji dziecka poczętego. Cieszę się, że zgłasza się do mnie sporo wolontariuszy. Szczególnie dużo telefonów miałem po filmie Nieplanowane: ludzie pytali, jak mogą się zaangażować, jak mogą pomóc. I tu się sprawa komplikuje: nie mogę takich osób wysyłać do kobiet w bardzo trudnej sytuacji, bo ich po prostu nie znam, nie wiem, jakie mają zamiary, czy czasem nie są to ludzie niezrównoważeni czy nieuporządkowani. Wolę dmuchać na zimne. Ale zawsze potrzebujemy rąk do pracy przy ciuszkach, przy Jasiach, przy materiałach informacyjnych. Proponuję też, żeby ludzie zrobili coś u siebie, w swojej miejscowości, w szkole, w kościele, w zakładzie pracy. Na przykład Paczuszkę dla Maluszka. To jest rewelacja. Wysiłek raz w roku, ale konkretny. Postawisz choinkę, powiesisz bombki, puścisz informację, zbierzesz te prezenty do domów samotnej matki, zapakujesz w paczkę, za którą zapłacimy, i wyślesz do wskazanego domu samotnej matki.

Paczuszka dla Maluszka to taki prezent z okazji świąt Bożego Narodzenia?

To prezent na święta, który jest prezentem na cały rok. Bo jak przychodzi nagle dwieście paczek, rzeczy czy produktów starczy na dłużej.

To oczywiście nie były moje biologiczne dzieci

Jak walczyć o postawę pro­life?

Zadbajmy o atmosferę pro-life, nie skupiajmy się jedynie na trudnościach. Ta atmosfera potrzebna jest nie tylko w miejscu pracy, ale też w komunikacji miejskiej, w kolejce w urzędzie czy w relacjach sąsiedzkich. Na pewno nie sprzyja jej pytanie: „A po co ci kolejny bachor?”. No przepraszam, to postawa typowo proaborcyjna.

Wiele kobiet chcących skorzystać choćby z kasy pierwszeństwa w markecie słyszy niegrzeczne czy wręcz wulgarne komentarze: „Jesteś w ciąży to siedź w domu”, „Po co żeś nogi rozkładała”... Myślę, że to też jest echo syndromu poaborcyjnego, który często przejawia się depresją, niewybaczeniem sobie, zmaganiem się z przeszłością, a uzewnętrznia się poprzez agresję w stosunku do kobiet w ciąży.

Potrzebny jest szacunek względem kobiet w ciąży, a tak- że uznanie ich piękna. W mojej rodzinnej miejscowości mieszkał pewien pan; sąsiadki często o nim rozmawiały, bo kiedy on zobaczył kobietę w ciąży, od razu podchodził i pytał, czy może dotknąć brzuszka. Niektóre to pytanie odbierały jako coś zboczonego, nienormalnego.

Wręcz molestowanie. Wiele kobiet tego nie znosi i nie zgadza się na takie zachowanie...

Tak. Dzisiaj mam podobne pragnienia, bo po prostu widzę to piękno. Myślę, że ten zachwyt powinien być czymś powszechnym. Takie "wow!". Kilka dni temu kobieta spodziewająca się dziecka poprosiła mnie o błogosławieństwo. Pomodliłem się, dotknąłem brzucha. To było dla mnie naprawdę bardzo mocne doświadczenie. Uważam, że każdy z nas powinien być uczestnikiem takiej radości. Zresztą małe dzieci niesamowicie mnie wzruszają. Sytuacja z Poznania: urodziły się bliźniaki, o które toczyła się naprawdę niesamowita walka. Od samego początku było katastrofalnie. Już zwątpiłem, że uda się uratować te dzieci, ale stało się na szczęście inaczej i gdy się urodziły, mogłem pojechać do Poznania już z całym oprzyrządowaniem dla nich. Podwójny wózek, dwa razy więcej pieluch, kosmetyków, dużo ubranek. Naprawdę wyglądaliśmy jak tabun cygański – nie obrażając Cyganów. Do szpitala wszedłem po cywilnemu. Jakoś się krępowałem choćby w koloratce wejść do sali z nowo narodzonymi dziećmi. Teraz już się nie przejmuję, ale wtedy się bałem, co sobie ludzie pomyślą, jak zobaczą księdza na porodówce.

A co mieliby pomyśleć? Że to księdza...

Wszedłem po cywilnemu, spojrzałem: leżały takie małe szkraby. Troszkę wcześniej się te bliźniaki urodziły, były takie maleńkie i kruche, że bałem się je wziąć na ręce. Pochyliłem się nad nimi i się rozkleiłem, zaczęły mi lecieć łzy. Weszła pielęgniarka, spojrzała na mnie i powiedziała: "Gratuluję panu, ma pan wspaniałych synów". Byli ze mną też moi młodzi współpracownicy z fundacji. Zaraz się zaczęły śmiechy, że ksiądz się dzieci dorobił. To oczywiście nie były moje biologiczne dzieci, ale miałem swój wkład w to, że się urodziły, podobnie jak wszyscy darczyńcy fundacji i ludzie dobrej woli, którzy naszą pracę wspierają modlitewnie, finansowo czy bezpośrednim zaangażowaniem. Czuj się matką, czuj się ojcem. To też twoja zasługa, że to dziecko żyje. Sam niewiele bym zrobił.

