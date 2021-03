Biskupi Peru jednoznacznie przeciwko eutanazji

Sądownictwo tego kraju nakazało Ministerstwu Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego (EsSalud) "uszanować decyzję Any Estrady Ugarte, by zakończyć jej życie poprzez techniczną procedurę eutanazji". W oficjalnym oświadczeniu biskupi podkreślają, że "na wzór Jezusa Dobrego Samarytanina Kościół zawsze będzie opiekował się chorymi, wiedząc, że całe życie ludzkie jest niezbywalne i ma nieskończoną wartość, ponieważ jest darem od Boga".

Według biskupów "straszne doświadczenie pandemii, której doświadczamy i która spowodowała śmierć tysięcy Peruwiańczyków, połączyło nas w niestrudzonym wysiłku ochrony życia do ostatniej chwili, bez żadnych różnic i wyjątków, ponieważ miłujemy naszych bliźnich i rozpoznajemy w każdym cierpiącym Chrystusa, który cierpiał w ciele za swoich braci".

Na swoim blogu "Ana Busca La Muerte Digna" Estrada aktywnie walczyła o swoją sprawę przez dwa lata. W Peru odebranie życia osobie, która specjalnie i świadomie prosi o śmierć, jest przestępstwem, za które grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Ustawodawstwo peruwiańskie nie przewiduje prawa do czynnej eutanazji, dlatego sąd pierwszej instancji zatwierdził eutanazję psycholożki Any Estrady na podstawie wykładni praw podstawowych. Kobieta od 30 lat cierpi na chorobę zwyrodnieniową, a sędziowie orzekli, że w jej sprawie nie powinien mieć zastosowania kodeks karny. „Osiągnęliśmy cel”, skomentowała wyrok sama Estrada. Czterdziestotrzyletnia kobieta uzasadniła swoją walkę "prawem do swobodnej decyzji".

Biskupi odwołali się także do zasad konstytucyjnych: „Podstawowym celem społeczeństwa i państwa jest ochrona człowieka i poszanowanie jego godności, to znaczy troska, szacunek i promocja życia od poczęcia do naturalnego końca. Jest sprzeczne z tymi zasadami i nie powinno być tolerowane, że organ państwa peruwiańskiego próbuje zmienić normę konstytucyjną oraz promować środki przeciwko tej świętej zasadzie” – podkreśla dokument biskupów.

