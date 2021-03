Papież opublikował list o Dante Alighierim

"Tajemnica Wcielenia, którą dzisiaj celebrujemy, jest prawdziwym sercem i natchnieniem całego poematu" – powiedział papież Franciszek w liście opublikowanym 25 marca, w święto Zwiastowania.

Boska Komedia "dokonała tego, co Ojcowie Kościoła nazywają 'ubóstwieniem', 'admirabile commercium', cudowną wymianą, przez którą Bóg wkracza w naszą historię, stając się Ciałem, dzięki któremu ludzkość w swoim ciele może wejść do królestwa boskości, symbolizowanego przez różę błogosławionych" – napisał Papież w liście apostolskim Candor Lucis aeternae.

Dzień Dantego, czyli 205 marca jest częścią całorocznych obchodów wielkiego włoskiego poety i filozofa, który zmarł w 1321 roku.

Papież Franciszek powiedział, że swoim listem chce dołączyć do poprzednich papieży, "którzy oddawali cześć i wychwalali poetę Dantego, szczególnie w rocznice jego urodzin lub śmierci, by zaproponować go na nowo do rozważenia Kościołowi, wielkiemu gronu wiernych, literaturoznawcom, teologom i artystom".

Dzień 25 marca jest datą, według której wielu uczonych poczyna się podróż Dantego opisana w "Boskiej Komedii".

