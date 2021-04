Episkopat Kanady przeciwko rozszerzeniu prawa do eutanazji

Kanadyjscy biskupi wydali oświadczenie po tym, jak rząd przyjął ustawę rozszerzającą prawo do eutanazji, co zostało określone jako dostęp do „pomocy medycznej przy umieraniu”. Przewodniczący Kanadyjskiej Konferencji Biskupów Katolickich wystosował w tej sprawie list otwarty, zachęcając wiernych do zaangażowania na rzecz obrony życia.

- Nasze stanowisko pozostaje jednoznaczne. Eutanazja i wspomagane samobójstwo to umyślne przerywanie życia ludzkiego z pogwałceniem przykazań Bożych; podważają naszą wspólną godność, ponieważ odwracają nas od akceptacji i towarzyszenia cierpiącym i umierającym. Co więcej, podważają podstawowy obowiązek opiekowania się najsłabszymi i najbardziej bezbronnymi członkami społeczeństwa – napisał abp Richard Gagnon.

Nowe prawo znosi obowiązek wykazania „racjonalnie przewidywalnych” okoliczności śmierci przed zastosowaniem asystowanego samobójstwa, pozwala także na dokonanie eutanazji z powodu choroby psychicznej. Kanadyjski episkopat zwraca uwagę, iż takie regulacje mogą spowodować presję wymierzoną przeciwko osobom cierpiącym na choroby psychiczne oraz niepełnosprawnym.

Opieka czy samobójstwo?

- Jako biskupi będziemy Wam towarzyszyć w modlitwie i czujnym orędowaniu przeciwko „kulturze śmierci”, która nadal podważa godność życia ludzkiego w naszym kraju – zapewnia kanadyjska hierarchia, apelując do wiernych o korzystanie z dostępnych form nacisku na polityków w tej sprawie.

Abp Gagnon zwraca też uwagę, iż nowe prawo nie zawiera klauzuli sumienia dla lekarzy, którzy chcieliby z powodów etycznych odmówić świadczenia tego typu usług. „Uważalibyśmy za niedopuszczalne, gdyby pracownicy opieki zdrowotnej, którzy sprzeciwiają się eutanazji i wspomaganemu samobójstwu, byli kiedykolwiek zmuszani do udziału w czynach, które ich sumienie uważa za moralnie złe” – czytamy w liście.

W kontrze do propagowania asystowanych samobójstw kanadyjski episkopat wyraził pochwałę dla opieki paliatywnej oraz programów pomocy osobom chorym psychicznie. Na koniec listu abp Gagnon w imieniu swoich współbraci prosi wiernych o modlitwę „o nowe wylanie łaski, aby strach i rozpacz, których doświadczało wielu, ustąpiły miejsca odwadze i nadziei oraz aby wszyscy z radością przyjęli wezwanie do wspierania cierpiących i umierających w sposób odzwierciedlający pełne miłości i współczucia wejrzenie Jezusa, zmartwychwstałego Pana, który żyje wiecznie”.