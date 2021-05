Nie żyje o. Marian Sojka. Był bliskim współpracownikiem założyciela Radia Maryja

Żalu z powodu śmierci o. Sojki nie kryje założyciel i dyrektor Radia Maryja. – Trudno mi to mówić… Jakkolwiek zmagał się z poważną chorobą, a dla człowieka wierzącego jest nadzieja, nie chcieliśmy dopuścić do siebie, że tak się stanie. W klasztorze o. Marianem opiekowali się lekarze i pielęgniarki, ale wczoraj został przewieziony do hospicjum, ponieważ potrzebował specjalistycznej opieki. Dziękujemy całej służbie zdrowia, siostrze elżbietance, która przychodziła się nim opiekować. Dziękujemy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, pani dyrektor Elżbiecie Starosławskiej i wszystkim lekarzom za pomoc – mówił o. Tadeusz Rydzyk na antenie rozgłośni.

"Człowiek prawy, kochający Boga i Polskę"

– Poznałem go jako człowieka niezwykle prawego, uczciwego, bardzo kochającego Pana Boga, Kościół i Polskę. Był bezwzględnie oddany prawdzie. Nie szedł na żadne układy, nie kłaniał się żadnym okolicznościom. To jest przykład dla nas, jak mamy służyć Panu Bogu – podkreśla dyrektor Radia Maryja.

– Wierzył w świętych obcowanie i życie wieczne. Wierzył, że życie się zmienia, ale się nie kończy. Pan Jezus mówił nam, że każdy, kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew, ma życie wieczne. Ojciec Marian był kapłanem, więc Pan Jezus posługiwał się nim szczególnie, aby przychodzić do ludzi, karmić ich Chlebem Przenajświętszym. Wierzymy, ale jednak każde pożegnanie to smutek. Kiedy ludzie wyjeżdżają tylko na jakiś czas – widać to na dworcach – gdy się żegnają, płyną im łzy. Tym bardziej smutne jest takie rozstanie. Ojciec Marian chorował bardzo poważnie. (…) On o tym nie chciał mówić. Chronił swoją rodzinę, mamę, którą bardzo kochał. (…) Bardzo ciężko było nam namówić go, aby przekazać jego rodzinie, że jest chory – wspomina ojciecj Tadeusz Rydzyk.

O. Marian Sojka zmarł w 42. roku życia zakonnego i w 36. roku kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe kapłana odbędą się w najbliższy piątek.

Czytaj też:

Startują „JP2 Studies” – elitarne Studia Janopawłowe na Angelicum w Rzymie