Indie: Kolejne aresztowania z powodu "wymuszonych nawróceń"

Na fali tzw. ustawy anty-konwersyjnej wiele osób trafiło już do więzień w Indiach. Głośny był przypadek jezuity, o. Stanislausa Lourduswamy, który został uwięziony i zmarł w zakładzie karnym. Władze podawały wówczas, że przyczyną śmierci było zachorowanie na COVID-19.

Obecnie minister spraw wewnętrznych stanu Madhya Pradesh poinformował o nowych 28 oskarżeniach, w ramach których aresztowano 37 osób pod zarzutem zmuszania innych do przyjęcia wiary muzułmańskiej lub chrześcijańskiej. We wspomnianym stanie za skłonienie kogoś do zmiany wiary poprzez małżeństwo albo w inny „oszukańczy” sposób grozi kara aż do 10 lat pozbawienia wolności.

Minister Narottam Mishra opublikował raport na temat przestępczości w stanie Madhya Pradesh, w którym wymienione są przypadki gwałtów, zabójstw i porwań, a wśród nich „wymuszone nawrócenia”, które piętnuje ustawa przyjęta przez nacjonalistyczną partię rządzącą Bharatiya Janata.

„Tkanka społeczna kraju ulega stopniowej erozji”

Jak ocenia Sajan K. George, przewodniczący organizacji Global Council of Indian Christians (GCIC), „Ustawa o wolności religijnej stała się narzędziem do tłumienia mniejszości religijnych pod pretekstem przypadków nawrócenia”. Działacz społeczny dodał, że dotyczy to nie tylko chrześcijan, ale i muzułmanów, których „policja oskarża o porwania, gwałty, obsceniczne czyny i zastrasza lub oskarża ich o praktykowanie «dżihadu miłości»”.

„Indyjscy radykałowie używają takich fałszywych oskarżeń, by atakować najbardziej bezbronnych chrześcijan” – dodaje George, wskazując na absurdalne wręcz okoliczności wielu z policyjnych nalotów na chrześcijańskie domy. „Chrześcijanie są aresztowani za udział w przyjęciach urodzinowych lub innych wydarzeniach towarzyskich. Tkanka społeczna kraju ulega stopniowej erozji” – alarmuje przewodniczący GCIC.

