USA: Diecezja cofa przymus szczepień po przegranej Joe Bidena w Sądzie Najwyższym

Informowaliśmy o przymusie szczepień, jaki miał w piątek wejść w życie w diecezji Knoxville w stanie Tennessee. W odpowiedzi na taką politykę lokalnego biskupa wierni zorganizowali akcję protestacyjną i zapowiedzieli, że wstrzymają się od finansowania struktur kościelnych, jeżeli bezprawny ich zdaniem nakaz będzie egzekwowany.

Wyrok Sądu Najwyższego wyprzedził wejście w życie dekretu

Jak się okazało, bp Richard Stika nie zdążył przystąpić do egzekucji swojego dekretu, ponieważ w czwartek Sąd Najwyższy orzekł, że przymus szczepień wprowadzony przez Joe Bidena w odniesieniu do prywatnych firm zatrudniających powyżej 100 pracowników jest nielegalny.

Władze kościelne podjęły w związku z tym decyzję o odstąpieniu od swoich zamiarów przymuszania całego duchowieństwa i wszystkich pracowników diecezjalnych do przyjmowania iniekcji przeciw COVID-19. O zmianie polityki poinformowała dyrektor ds. personalnych, Jennifer Mills.

Diecezji groziły wysokie grzywny?

„Miło mi ogłosić, że na dzień dzisiejszy Sąd Najwyższy ZABLOKOWAŁ przymus dotyczący szczepień. Dlatego diecezja Knoxville ze skutkiem natychmiastowym WYCOFUJE swoją politykę nakazu szczepień” – czytamy w komunikacie.

Przed ogłoszeniem wyroku Sądu Najwyższego w sprawie wypowiedział się diakon Sean Smith, który twierdził, że bp Stika zdecydował się na tak drakońskie restrykcje oraz wprowadzenie segregacji sanitarnej, ponieważ diecezji miałyby grozić grzywny ze strony rządu federalnego w kwotach nawet powyżej 100 tys. dolarów. Diakon oświadczył przy tym, że nie jest zwolennikiem przymusu i uważa, że stanowi on „pogwałcenie praw sumienia”.

Akcję protestacyjną „Odbierzmy fundusze diecezji” prowadziła Jenny Hay, która po ogłoszeniu decyzji o anulowaniu przymusu szczepień wysłała wiadomość do jej uczestników. „Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wspierali tę kampanię modlitwą, postem i działaniem. Służymy Bogu, który stworzył niebo i ziemię! Dopóki będziemy go szanować we wszystkim, co robimy, zapewni nam wszystko, czego potrzebujemy, aby spełnić jego wolę” – napisała, dziękując za zaangażowanie.

