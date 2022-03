Patriarcha Bartłomiej: Cały świat patrzy na Polskę

W niedzielę wieczorem do Polski przybył ekumeniczny patriarcha Bartłomiej. Honorowy zwierzchnik światowego prawosławia odwiedza nasz kraj na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy i przedstawicieli Kościołów.

– Ogromnie się cieszymy wraz z małżonką, jesteśmy zaszczyceni także wraz ze wszystkimi ludźmi wierzącymi w Polsce, że możemy przywitać na naszej ziemi patriarchę Konstantynopola, Jego Świątobliwość Bartłomieja. To dla nas wielka radość i wielki zaszczyt, że ponownie Jego Świątobliwość jest z nami, zwłaszcza w tak trudnym czasie – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie spotkania z Jego Świątobliwością Bartłomiejem I, Arcybiskupem Konstantynopola – Nowego Rzymu i Patriarchą Ekumenicznym.

Prezydent: Patrzymy na to ze wzruszeniem

Prezydent podkreślił, że wielce wymowny jest fakt, że duchowny przyjął zaproszenie do Polski w tym trudnym czasie. –Patrzymy na to ze wzruszeniem, że dzisiaj Jego Świątobliwość, jak strudzony pielgrzym przybywa ze swoim błogosławieństwem do tych dwóch milionów 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po to, by ich pocieszyć, pobłogosławić, modlić się wraz z nimi i nami za ich ojczyznę– mówił Duda.

Andrzej Duda zaznaczył, że jest wdzięczmy duchownemu za konsekwentne wskazanie, kto jest ofiarą wojny na Ukrainie. – My, podobnie jak Wasza Świątobliwość, jak i większość wolnego i uczciwego świata od pierwszego dnia napaści rosyjskiej na Ukrainę wiemy, kto jest ofiarą, a kto na kogo napadł. Wiemy kto broni swojej ojczyzny, a kto zabija niewinnych ludzi, bombardując cywilne domy, cywilne osiedla. A jednocześnie jako ludzie wierzący, katolicy jesteśmy ogromnie wdzięczni za przybycie do naszego kraju z modlitwą i z duchowym wsparciem – mówił.

Patriarcha Bartłomiej: Niech wszyscy ludzie na całym świecie uczą się na przykładzie Polski

– Chciałbym powiedzieć i zapewnić wszystkich państwa, że cały świat patrzy na to, w jaki sposób Polska, a także inne kraje sąsiadujące z Ukrainą powitały i otworzyły swoje granice i swoje serca na tym błogosławionym kontynencie dla uchodźców z Ukrainy – powiedział podczas spotkania arcybiskup Konstantynopola.

Duchowny podkreślił, że "państwa te, w tym również Polska, powitały uciekające z Ukrainy kobiety, dzieci, osoby starsze, a także te osoby, które są młodymi osobami czy dziećmi bez opieki, a nawet towarzyszące im zwierzęta".

Patriarcha zwrócił też uwagę, że w Polsce nie powstały żadne obozy dla uchodźców, a ludzie "otworzyli swoje domy i powitali uchodźców pod swoim dachem, a nawet w swoich pokojach".

- Niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg błogosławi wasze rodziny. Niech wszyscy ludzie na całym świecie uczą się na przykładzie Polski, na tym bezinteresownym przykładzie, ponieważ tylko taka prawdziwa miłość i bezinteresowna solidarność są w stanie pokonać siły zła i są w stanie zaprowadzić pokój na przyszłość – podkreślał.

