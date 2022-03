Prezydent spotka się z papieżem. Rozmowa o Ukrainie i uchodźcach

Szefowa Kancelarii Prezydenta poinformowała w Radiu Plus, że w piątek Andrzej Duda spotka się w Watykanie z papieżem Franciszkiem.

– Bardzo ważne jest, żeby prezydent kraju, który najbardziej zaangażowany jest w kwestie ukraińskie, przedstawił papieżowi swój punkt widzenia – mówiła.

Ignaczak-Bandych stwierdziła, że głowa Kościoła Katolickiego zapozna się z polskim stanowiskiem ws, kryzysu za wschodnią granicą Polski. – Mamy nadzieję, że przyjmie to stanowisko. Pan Prezydent jest rzecznikiem Ukrainy i udaje się do Watykanu, do głowy Kościoła, żeby przedstawić też polskie zaangażowanie i punkt widzenia kraju, który wziął na siebie duży ciężar odpowiedzialności, za uchodźców, za to, że Polska jest takim hubem pomocy – mówiła.

Pomoc dla uchodźców

Grażyna Ignaczak Bandych była też pytana o środki, jakie Polska może uzyskać na pomoc uchodźcom.

– Mamy takie deklaracje. Te pieniądze powinny zacząć wpływać. To miliardy dolarów. Mamy deklaracje amerykańskie, unijne, mamy deklaracje organizacji międzynarodowych. Biurokracja na całym świecie ma swój czas działania. Polska stworzyła narzędzie, Polacy działają tak jak należy, zachowują się jak trzeba, że użyję tego sformułowania Inki. Świat też powinien zachować się jak trzeba – mówiła.

Franciszek: Czas na zniesienie wojny

Podczas niedzielnego przemówienia po modlitwie Anioł Pański Franciszek zaapelował o pokój na Ukrainie i podkreślił, że nie możemy przyzwyczaić się do tego, że trwa tam wojna. „Dość! Zatrzymajcie się! Niech zamilknie broń!” – wezwał papież, dziękując przy tej okazji za liczny udział w poświęceniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Mary które miało miejsce 25 marca.

Franciszek przekonywał, że wojna, która sama w sobie jest „czynem barbarzyńskim i świętokradczym” nie może „być czymś nieuniknionym”. „W obliczu niebezpieczeństwa samounicestwienia ludzkość musi zrozumieć, że nadszedł czas zniesienia wojny, wymazania jej z historii ludzkości, zanim ona wymaże człowieka z historii” – podkreślił.

Papież zaapelował do światowych przywódców, by poważnie potraktowali ten apel i rozważyli definitywne zakończenie wojen. „Dość! Zatrzymajcie się! Niech zamilknie broń! Pracujmy poważnie na rzecz pokoju! Niestrudzenie błagajmy Królową Pokoju, której poświęciliśmy ludzkość, a szczególnie Rosję i Ukrainę” – mówił.

